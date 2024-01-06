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Gemlik'te Akaryakıt İstasyonunda Sucuk Yıkama Olayı - Son Dakika
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Gemlik'te Akaryakıt İstasyonunda Sucuk Yıkama Olayı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde minibüste sucuk yıkayan 2 kişi ile aracın sahibi gözaltına alındı. Şüpheliler, yıkadıkları sucukları Bursa'da tostçulara sattıklarını itiraf etti. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gerçekleştiği belirtildi.

06.01.2024 - 15:34,  Güncelleme: 16:34
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde minibüste sucuk yıkayan 2 kişi ile aracın sahibi gözaltına alındı.

OTO YIKAMA KABİNİNDE SUCUK YIKADILAR

Dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümünde girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları kentteki tostçulara satmışlar

YIKADIKLARI SUCUKLARI TOSTÇULARA SATMIŞLAR

Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.'yi (48) gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı. Şüpheliler ilk ifadesinde yıkama yaptıktan sonra sucukların bir kısmını Bursa'da tostçulara sattıklarını söyledi. Sucukların imha edileceği bildirildi.

Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları kentteki tostçulara satmışlar

ARAÇ İÇERİSİNDEKİ 70 KİLO SUCUĞA EL KONULDU

Konuya ilişkin jandarmadan yapılan açıklamada, "Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi'nde benzin istasyonunda insan sağlığına tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yapıldığı bilgisi alınmıştır. Olay ile ilgili yapılan araştırmada; Kurtul Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonunda yapılan kamera araştırmasında; sucukların bulunduğu aracın İ.Y. K, (48) isimli kişiye ait olduğu, yapılan görüşmede aracı eşi olan H.H.Y. E, (55) ve F.M. E, (35) isimli şahısların kullandığı, bu kişilerin insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilmiş ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'nca şahıslar yakalanmıştır. Araç içerisinde bulunan 70 kilogram sucuğa el konulmuş olup inceleme ve imha yapılmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olayla ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Gemlik\'te Akaryakıt İstasyonunda Sucuk Yıkama Olayı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gemlik'te Akaryakıt İstasyonunda Sucuk Yıkama Olayı - Son Dakika
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