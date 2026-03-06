Genç Hasta Aort Yırtılması Ameliyatıyla Hayata Döndü - Son Dakika
Genç Hasta Aort Yırtılması Ameliyatıyla Hayata Döndü

06.03.2026 11:15
27 yaşındaki Oltan Köroğlu, aort yırtılmasıyla hastaneye kaldırıldı ve başarılı bir ameliyatla kurtuldu.

Göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle gittiği hastanede aort yırtılması (Tip A aort diseksiyonu) teşhisi konan 27 yaşındaki Oltan Köroğlu, aort kök ve damar değişimiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Köroğlu, göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayeti nedeniyle 2025'in Eylül ayında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde aort yırtılması teşhisi konulan hasta Kalp ve Damar Cerrahisi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Tolga Demir ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 7 saat süren ameliyatta, Köroğlu'nun yırtılan aort damarı "bentall" adı verilen yöntemle tedavi edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Köroğlu, normal hayatına döndü.

"Bu yaş grubunda diseksiyon 100 binde 1 görülüyor"

Prof. Dr. Demir, AA muhabirine, hastanın şiddetli göğüs ağrısı ve nefes alamama şikayetleriyle hastanenin acil servisine başvurduğunu söyledi.

Hastaya yapılan tetkiklerin ardından aort yırtılması teşhisi konulduğunu belirten Demir, hastadaki aort diseksiyonunun damarın içinde oluşan bir çatlak sonucu, kanın damar tabakalarının arasına girerek tabakaların birbirinden ayrışmasına yol açtığını anlattı.

Prof. Dr. Demir, bu durumun hayatı ciddi oranda tehdit ettiğini, tedavi edilmediği takdirde hastaların 2 gün içinde kaybedilebildiğini, bu nedenle zamanla yarıştıklarını dile getirdi.

Hastayı hiç vakit kaybetmeden ameliyata aldıklarını aktaran Demir, diseksiyon ameliyatlarında damarı açmadan hasarın boyutunun net olarak görülemediğini ifade etti.

Prof. Dr. Demir, hastadaki yırtığın aortun kök kısmından, kapak bölgesinden ve koroner arterlerin tam dibinden başladığını, bunun ameliyatın zorluğunu ve riskini artırarak uygulanacak yöntemleri değiştirdiğini dile getirdi.

Köroğlu'nun 27 yaşında olmasının "çok uç bir örnek" olduğunu kaydeden Demir, "Bu yaş grubunda diseksiyon 100 binde 1 görülüyor. Ayrıca hastanın doğuştan aort kapağının tek yaprakçıklı olduğunu tespit ettik. Normalde 3 yaprakçıklı olan kapak bu yapısal özelliğinin eksik olmasından dolayı damar hasarına zemin hazırladı." dedi.

Prof. Dr. Demir, yapılan tetkiklerde aortun 7 santimetreye ulaştığını gördüklerini, büyüyen aortun bir noktada yırtıldığını, bunun dışa doğru patlama şeklinde değil, tabakaların ayrışması şeklinde gerçekleştiğini belirtti.

Ameliyatta tıbbi adı "bentall" olan aort kökü ve kapağının değiştirildiği bir yöntem uyguladıklarını belirten Demir, "Operasyon yaklaşık 7 saat sürdü. Ameliyat son derece başarılı geçti. Hasta ertesi gün yoğun bakımda sohbet edecek ve ayakta yürüyecek hale geldi. Yaklaşık 5 gün sonra da taburcu edildi. Hasta şu anda sağlıklı bir hayat yaşıyor." diye konuştu.

"Her şey yolunda"

Oltan Köroğlu ise gece başlayan şiddetli göğüs ağrısını "sabaha kadar geçer" düşüncesiyle beklediğini anlattı.

Hastaneye geldiğinde şiddetin arttığını ve nefes alamamaya başladığını aktaran Köroğlu, acil müdahalenin ardından kalp damar cerrahisine sevk edildiğini ve ameliyata alındığını kaydetti.

Köroğlu, o anları tam hatırlamadığını, nefes almakta zorlandığını ve bilincini kaybedecek kadar kötü durumda olduğunu dile getirerek, ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu söyledi.

"Şu an çalışıyorum, kendi işimi yapıyorum. Her şey yolunda." diyen Köroğlu, hayatına devam ettiğini dile getirdi."

Anne Çiğdem Köroğlu da yaşadıkları zorlu süreci "Gerçekten 'Oğlum kurtulmaz.' dedim." sözleriyle anlattı.

Ameliyatın ardından oğlunun sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu anlatan Köroğlu, "Tolga hocamızdan Allah razı olsun. Mutluyum, çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Köroğlu, Güncel, Son Dakika

