Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Kırıkkale'de Yapıldı - Son Dakika
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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Kırıkkale'de Yapıldı

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Kırıkkale\'de Yapıldı

Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali, Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Yarışmada, 21 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı. Dereceye giren öğrencilere ödül verilirken, diğer katılımcılara katılım belgesi sunuldu. Programa, üniversite dekanı, il müdürü, öğretmenler ve veliler de katıldı.

02.05.2024 17:30
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Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali" Kırıkkale'de yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen finalde, Kırıkkale, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'tan 21 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, yarışmadan önce yaptığı konuşmada, ahlaklı, çalışkan, değerini, örfünü ve töresini bilen gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştığını, birinci seçileceğini fakat katılan herkesin gönüllerde kazanacağını belirten Aydın, "Yarışmaya toplamda 21 kişi katılıyor. Onlar yarışırken biz de onların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle huzur bulacağız." ifadesini kullandı.

Yarışmada, lise kategorisinde Zonguldak Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinden Samet Onur birinci, Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesinden Emirhan Tütüncüoğlu ikinci, Sinop Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesinden Bilal Şeker üçüncü oldu.

Ortaokullarda ise Kırıkkale Şehit Volkan Canöz İmam Hatip Ortakolundan Fahrettin İshak Pamuk birincilik, Ankara İmam Buhari İmam Hatip Ortaokulundan Abdülmelik Ünsal ikincilik, Ankara Ümitköy İmam Hatip Ortaokulundan Rasim Eymen Eroğlu üçüncülük elde etti.

Dereceye giren öğrencilere ödül, diğerlerine katılım belgesi verildi.

Programa, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Kırıkkale'de Yapıldı - Son Dakika

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