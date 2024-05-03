Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Kırıkkale'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Kırıkkale'de Gerçekleştirildi

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Kırıkkale\'de Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali, Kırıkkale'de yapıldı. Yarışmaya 21 öğrenci katıldı ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştılar. Yarışmada birinci olan öğrenciler Türkiye finaline katılacak.

03.05.2024 09:59
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali" Kırıkkale'de gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Din Öğretimi Şube Müdürlüğü sorumluluğunda, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde düzenlenen yarışma, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kırıkkale, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'tan katılan 21 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde Kastamonu Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulu'ndan Muhammed Ali Sarıkaş birinci, Çankırı Merkez Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu'ndan Muhammed Emir Kaya ikinci, Ankara Keçiören İmam Buhari Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Abdulmelik Ünsal üçüncü oldu.

Liselerde ise Ankara Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Salih Avcı birinci, Ankara Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hasan Enes Kocabaş ikinci, Çankırı Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Imran Abdul Samad üçüncü oldu.

Protokol üyeleri ve davetliler dereceye girenlere ödül ve hediye takdim etti, öğrenciler tarafından hazırlanan sema gösterisi sunuldu, tasavvuf musikisi konseri verildi.

Bölge finalinde kategorilerinde birinci olan öğrenciler, Türkiye finaline katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali Kırıkkale'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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