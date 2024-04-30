Erzurum'da Genç Nida Kur'an-ı Kerim Yarışması Bölge Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Genç Nida Kur'an-ı Kerim Yarışması Bölge Finali Gerçekleştirildi

Erzurum\'da Genç Nida Kur\'an-ı Kerim Yarışması Bölge Finali Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Nida (Kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması Bölge Finali, Erzurum'da yapıldı. Yarışmaya 11 farklı ilin öğrencileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yarışmanın önemine vurgu yaparak, bu günlerin kıymetini bilmemiz gerektiğini söyledi. Yarışmanın sonunda birinci olan öğrenciler, Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.

30.04.2024 16:20
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Nida (Kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması Bölge Finali" Erzurum'da gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi'nde ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan yarışmaya, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize, Muş, Erzurum ve Artvin'den öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, burada yaptığı konuşmada, kaybedeni olmayan bir yarışma icra edildiğini, öğrencileri ve onları yarışmaya hazırlayan öğretmenler ile idarecileri tebrik etti.

"İnşallah bu günlerin kıymetini kadrini biliriz"

Kur'an-ı Kerim yarışmasının düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Yıldız, "Bu ülke 24 yıl Kur'an öğretiminin, 18 yıl ezanın yasaklandığı günleri gördü. O günlerden sonra bu gün bu salonda bu yarışmaları icra etmek büyük bir nimet. İnşallah bu günlerin kıymetini kadrini biliriz." diye konuştu.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın da bulunduğu jüri üyelerince tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre öğrenciler 100 üzerinden puan derecelendirildi.

Yarışmanın sonunda, liseler kategorisinde Rize Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Müberra Saka birinci, Muş Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İlayda Çamtosun ikinci, Erzincan TOBB Binali Yılırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Melike Rana Kaya üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Bingöl Merkez İmam Hatip Ortaokulu'ndan Şeyma Bayar birinci, Erzurum TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hiranur Budak ikinci, Rize İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hatice Sare Türüt üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan öğrenciler, Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum, Genç, Güncel, Son Dakika

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