Genç Piyanist Tarla Konser Verdi

(İSTANBUL) - İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Kaan Karaçam, yıllardır konser salonları ve sahnelerle özdeşleşen piyanoyu bu kez traktör römorkunun üzerine taşıdı. Beykoz'da bir tarlada Anadolu ezgilerini seslendiren genç piyanist, "Piyanoyu halka, üretimin kalbine indirmek istedim" dedi.

Beykoz'da bir tarlanın ortasında bu kez traktör sesi değil, piyano ezgileri yükseldi. 19 yaşındaki Kaan Karaçam, traktör römorkunu sahneye dönüştürdü, piyanosunun başına geçerek Anadolu'nun hafızasında yer eden ezgileri toprağın ortasında seslendirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde öğrenim gören ve yaklaşık 13 yıldır piyano çalan Karaçam, müziği alışılmış mekanların dışına taşıma fikrinden yola çıkarak "Toprağın İzinde" projesini hayata geçirdi. Müzik çalışmalarının yanı sıra tiyatro başta olmak üzere farklı disiplinlerde de üretimler yapan genç piyanist, piyanoyu konser salonundan çıkarıp doğayla ve üretimin simgesi olan toprakla buluşturdu.

Karaçam, sıra dışı projesinin ortaya çıkış hikayesini, müzik yolculuğunu ve gelecek hedeflerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Müzikle küçük yaşlarda tanıştığını anlatan Karaçam, "Yaklaşık 13 yıldır aktif olarak piyano çalıyorum ve kendi özgün bestelerimi üretmeye çalışıyorum. Aynı zamanda multidisipliner alanlarda da çalışmalar yapıyorum. Tiyatro ve müziği bir araya getirdiğim bazı eserler ortaya koydum. Müzikte yalnızca piyano çalmak değil, farklı alanları birbiriyle buluşturmak da ilgimi çekiyor" dedi.

Son projesi "Toprağın İzinde"nin farklı bir bakış açısından doğduğunu belirten Karaçam, piyanonun tarih boyunca belirli mekanlar ve toplumsal kesimlerle özdeşleştirildiğini söyledi. Karaçam, projenin çıkış noktasını şöyle anlattı:

"Toprağın İzinde aslında çok farklı bir vizyonla ortaya çıkmış bir proje. Piyano, traktör ve tarla… Tabii bu üçü yan yana gelince insanları şaşırtıyor. Geçmişten günümüze piyano hep daha üst sınıfla, saraylarla bağdaştırılan bir enstrüman olageldi. Konserler de çoğu zaman mesafeli, biraz daha soğuk bir atmosferde gerçekleşti."

"PİYANOYU HALKA İNDİRMEK İSTEDIM"

Klasik konser anlayışının dışına çıkmak istediğini vurgulayan Karaçam, piyanoyu doğrudan üretimin gerçekleştiği toprakla buluşturma fikrinin bu arayıştan doğduğunu belirtti.

Karaçam, "Ben kendi vizyonum gereği hep sınırların daha dışına çıkmak istedim. Piyanoyu halka indirmek istedim. Bir tarlaya, toprağa, yani üretimin kalbine taşımak istedim. Doğayla iç içe bir atmosfer yaratma düşüncem vardı. 'Toprağın İzinde' projesi de bu şekilde ortaya çıktı" dedi.

Projenin repertuvarını oluştururken de mekanın ruhundan hareket ettiğini dile getiren Karaçam, Anadolu'nun kültürel belleğinde yer etmiş eserlere yöneldiğini söyledi. Karaçam, "Böyle bir ortamda Anadolu'nun bağrından kopan, Anadolu'nun kalbinden çıkan parçaları seçmek istedim. 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi birçok Anadolu ezgisini seslendirdim" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK"

Fizik eğitimiyle müzik çalışmalarını birlikte sürdüren Karaçam, gelecekte akademik alanda ilerlemeyi hedeflediğini, müzikte ise sınırları zorlayan projeler üretmeye devam etmek istediğini belirtti.

Karaçam, "Gelecek planlarımda akademik alanda ilerlemek var. Tabii bunun yanında bu sıra dışı, sınırların dışına çıkan vizyonumla ve özgün projelerle ülkemi temsil etmek de en büyük hedeflerimden biri" dedi.