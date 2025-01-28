Gençler, "tematik kış kampları"nda buluşacak

Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) 3-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek tematik kış kampları, 8 şehirde gençleri ağırlayacak.

Bakanlığın açıklamasına göre, gençlerin akademik ve entelektüel birikimine katkıda bulunmak amacıyla yapılan geleneksel kış kamplarının bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek.

"E-Genç" uygulaması üzerinden 7-9 Ocak tarihlerinde alınan kamp katılım başvuruları, akademik başarı ve kamp temasıyla ilişkili bölümler dikkate alınarak sonuçlandırıldı.

Öğrenciler, 8 farklı temayla gerçekleşecek kamplarda uzman, akademisyen ve örnek isimlerle bir araya gelecek. Gençler, kampa ev sahipliği yapacak şehrin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını görme fırsatı da yakalayacak.

Diplomat akademi kampı Ankara'da, girişimcilik ve hayat becerileri kampı Samsun'da, sosyal medya ve iletişim kampı Eskişehir'de, tarih ve medeniyet kampı Şanlıurfa'da, bilişim ve yapay zeka kampı Gaziantep'te, eğitimciler kampı Mersin'de, kış sporları kampı Erzurum'da, sosyal hizmet ve gönüllülük kampı ise Konya'da yapılacak.

Bakan Bak: "Amacımız gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin ilgi duydukları alanlarla kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını belirtti.

Tematik kış kamplarını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Gençlerimizin bilgili, donanımlı olması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak gençlerimizin iyi eğitilmesi ve desteklenmesi, bakanlığımızın en önemli vazifelerindendir. Yürüttüğümüz çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle, yaptığımız yatırımlarla bu vazifemizin gereğini yerine getirmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenecek tematik kış kampları da bu çalışmalardan biri. Yurtlarımızda kalan gençler, ilgi duydukları alanlarla ilgili tematik kamplarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. 5 gün boyunca dolu dolu geçecek kamplarda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gençlerimizi bekliyor."