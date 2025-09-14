Gençlik Meclisleri Çalıştayı Bursa'da Gerçekleşti

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından gençlerin yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için düzenlenen çalıştayda, Gençlik Meclisleri'nin mevcut durumu değerlendirildi, gençlerin yerel yönetimlere katılımını güçlendirecek fikirler tartışıldı.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü destekleriyle düzenlenen "Gençliğin Kıyısında Çalıştayı", 12-14 Eylül 2025 tarihlerinde Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kamp Alanı'nda yapıldı.

Etkinliğe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran ve Marmara Bölgesi'nin 8 farklı ilinden gençlik meclisi temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, atölye çalışmaları yapay zeka desteğiyle anlık olarak raporlandı. Gençlik Meclisleri'nin mevcut durumunun değerlendirildiği programda, gençlerin yerel yönetimlere katılımını güçlendirecek fikirler tartışıldı. Gençlere hem doğayla iç içe ortamda bir araya gelme fırsatı sunan hem de meclisler arası işbirliğini güçlendiren çalıştay, Bursa'yı tanıtıcı kent turuyla sona erdi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, etkinlik sayesinde gençlik meclisleri ile ilgili paylaşımlar yapıldığını söyledi. Gençlerin, yerel yönetimlerle nasıl ilişki kurmaları gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Aksoy, "Buradan elde edilen bilgiler, yapay zeka ile raporlandı. Elde edilen çıktılar rapor halinde Ulusal Marmara Kentler Forumu'na sunulmak üzere değerlendirilecek. Bir ilki gerçekleştiren Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile gurur duyuyoruz. Bu çalışmaların devamı gelecektir. Türkiye Gençlik Meclisi çalışması da bu etkinlikte planlandı. Başkan Mustafa Bozbey'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sekiz ilden 36 genç

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran, çalıştaya 8 farklı ilden 36 gencin katıldığını dile getirdi. Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Duran, "Bu imkanı bize sunan ve her zaman gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanımız Mustafa Bozbey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.