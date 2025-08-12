Gençlik Odaklı Projeler İçin 5 Milyar TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gençlik Odaklı Projeler İçin 5 Milyar TL Destek

12.08.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır, kalkınma ajansları ile 1000'den fazla gençlik projesine 5 milyar TL kaynak sağladıklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajansları eliyle pek çok gençlik odaklı projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, sadece kalkınma ajanslarıyla bugüne dek 1000'den fazla projeye 5 milyar liranın üzerinde kaynak sağladıklarını bildirdi.

Bakan Kacır, Kızılcahamam'da düzenlenen " Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna ilişkin detayları paylaşarak, bakanlık olarak, sanayinin, teknolojinin, girişimciliğin, inovasyonun, bilimin olduğu her yerde çok etkin şekilde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret etti.

Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde bir üretim ülkesi haline geldiğini ifade eden Kacır, "Bugün, Türkiye, güneş paneli, ticari araç ve beyaz eşya üretiminde, Avrupa'da bir numara. Türkiye, demir çelikte, çimentoda, düz camda pek çok ürün başlığında Avrupa'nın en önemli üretim gücü. Hamdolsun 30 milyar doların üstünde ihracatla otomotiv sanayimiz, 30 milyar doların üstünde ihracatla kimya sanayimiz, 25 milyar doların üstünde ihracatla makine sanayimiz Türkiye'nin lokomotif sektörleri haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kacır, AK Parti iktidarları döneminde AR-GE için milli gelir içinden harcadıkları payı yüzde 0,5'ten yüzde 1,4 düzeyine çıkardıklarına işaret ederek, "Aynı dönemde AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik. Bugün, Türkiye, 23 yıl öncesiyle kıyasladığımızda 14 kat daha fazla araştırma geliştirme yapıyor." dedi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının geçen yıl 7,1 milyar dolar olduğunu belirten Kacır, "Bu yıl 9 milyar dolara yaklaşacağız, önümüzdeki yıl da 10 milyar doları aşacağız, inşallah." diye konuştu.

Kacır, savunma sanayisinde elde ettikleri kazanımlardan asla taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

"Akademiye yönelik 150 milyar liranın üzerinde TÜBİTAK desteği sunduk"

Türkiye'nin dört bir yanında girişimcileri KOSGEB eliyle desteklediklerini ifade eden Kacır, "Kalkınma ajansları eliyle pek çok gençlik odaklı projeyi hayata geçiriyoruz. Sadece kalkınma ajanslarıyla bugüne dek 1000'den fazla projeye 5 milyar liranın üzerinde kaynak sağladık. Türkiye'nin dört bir yanında, siber güvenlikten yazılıma, üretime pek çok başlıkta nitelikli genç istihdamını destekleyici çok sayıda projeyi hayata geçirdik." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Kacır, TÜBİTAK eliyle hem sanayinin, özel sektörün hem akademinin AR-GE projelerini desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İktidarlarımız döneminde akademiye yönelik 150 milyar liranın üzerinde TÜBİTAK desteği sunduk. Sanayiye yönelik 130 milyar liranın üzerinde TÜBİTAK desteği sunduk. Bilim insanlarına yönelik 44 milyar liranın üzerinde TÜBİTAK desteği sunduk. TÜBİTAK bundan 62 yıl önce kurulmuş. Türkiye'de 1000 kişi 2002 yılında TÜBİTAK desteklerinden yararlanıyordu. Geçtiğimiz yıl 50 binden fazla bilim insanı ve genci TÜBİTAK eliyle destekledik. TÜBİTAK'ı erişilebilir hale getirdik. Girişimciliği gençlerimiz için mümkün olan bir seçenek haline getirdik. Bunu yapabilmek adına teknoloji girişimlerinin önünü açtık, girişim sermayesi fonlarını güçlendirdik. Teknoloji girişimleri, sermaye desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bir girişimcinin eğer kendi sermayesi yaptığı iş için yeterli değilse iki muhtemel kaynağı var. ya borç alacak, bu çoğunlukla bankalardan kredi olabilir, ya da işine ortak alacak. Bu da girişimciler için girişim sermayesi yatırımı demektir. Biz girişimcilerimizin daha fazla sermaye yatırımlarıyla büyümesini istiyoruz. Bunun için kamu kaynaklarıyla girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını güçlendiriyoruz ve onların binlerce teknoloji girişimine yatırım yapmasını sağlıyoruz."

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik Odaklı Projeler İçin 5 Milyar TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
07:39
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
01:24
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’
Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
01:20
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
00:56
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü
Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
00:49
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
00:43
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 20:02:17. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlik Odaklı Projeler İçin 5 Milyar TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.