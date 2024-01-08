 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van'da Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van'da farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Eminoğlu, gençlerin yanında olduklarını belirterek, bölgenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Eminoğlu, Türkiye genelinde birçok alanda gençlik merkezleri, genç ofisleri, spor tesisleri gibi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

08.01.2024 - 19:12,
Abone Ol

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van'da farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Bakanlık olarak gençlerin yanında olduklarını belirten Eminoğlu, Onlar arkamızda olduğu sürece biz bu işe heyecanla, motivasyonla, aşkla yapmaya devam ediyoruz dedi.

Çeşitli programlar için Van'a gelen Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip partililerle bir araya geldi. Ardından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ile birlikte İpekyolu Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Eminoğlu, merkezdeki değişik branşlarda eğitim alan kursiyerlerle sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Eminoğlu, bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Burada genç nüfusun yoğun olduğu iller Hakkari, Van, Şırnak. O anlamda biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle gençlerimizin her daim yanındayız. Şu anda arkamızda gençler var. Onlar arkamızda olduğu sürece biz bu işe heyecanlı motivasyonunu aşkla yapmaya devam ediyoruz dedi.

Eminoğlu, gençler için bir çok alanda çalışmalarının olduğunu ifedi idirik, Van, Hakkari ve Şırnak'taki bütün bölgede gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla üniversitelerde genç ofislerimizle yine hem kızlarımız, hem erkeklerimiz için yurtlarımızla, spor tesislerimizle birçok anlamda gençlerimizin yanındayız. Yüzme etkinlikleriyle birçok spor branşlarıyla havuzlarımız, olimpik havuzlarımız, spor tesislerimiz var. Bu anlamda burada da özellikle bugün yerinde görmek için şu anda İpekyolu Gençlik Merkezi'ndeyiz. Gençlerimizin atölye çalışmalarını yerinde görmek için onlarla bir araya geldik. Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün vilayetlerimizde 10 binin üzerinde tesisle bütün bu çalışmaları gençlik için yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılının gençliği ve sporun yüzyılı olması için de önümüzdeki bu süreçte de cumhuriyetimizin ikinci asrında da çalışmaya canla başla mücadeleye devam edeceğiz diye konuştu. (DHA)

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van\'da Gençlerle Buluştu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İpekyolu, Gençlik, Spor, Van, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika


20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti

Son Dakika
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu, Murat Kurum karşısında şansını değerlendirdi
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 20:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement