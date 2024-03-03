Gençlik ve Spor Bakanı: \'Çocuklarınızı alın spor tesislerine getirin\'

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucuyla mücadele, bağımlılıkla mücadele bizim birinci görevimizdir. Çocuklarınızı alın spor tesislerine getirin." dedi.

Bakan Bak, Keşan Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada ilçeye yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun çok çalıştığını, ilçeye güzel hizmetlerde bulunduğunu aktaran Bak, "Atatürk Stadyumu'nu yaptırdı, semt sahalarını ve yarı olimpik havuzu tamamladı, işte başkan çalışıyor, Keşan ayağa kalkıyor." ifadelerini kullandı.

Bak, Türkiye'nin son 22 yılda spor tesislerine yapılan yatırımlarla önemli bir konuma geldiğini, sporcuların her alanda başarılı sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Türkiye genelinde yapılan spor tesislerini çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak açısından çok önemsediklerini ifade eden Bak, "Anneler, babalar, veliler, teyzeler burayı iyi dinlesin. Uyuşturucuyla mücadele, bağımlılıkla mücadele bizim birinci görevimizdir. Çocuklarınızı alın spor tesislerine getirin. Futbol, basketbol, voleybol oynasınlar. Tekvando, karate, atletizm yapsınlar. İşte bu yüzden ailelere 'çocuklarınızı spor tesislerine getirin' diyoruz." diye konuştu.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise ailelere seslenerek çocuklarını spor sahalarına getirmelerini istedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise ilçeye yapılan yatırımlar nedeniyle Bak'a teşekkür etti.

Cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı Helvacıoğlu ise ilçeye yapılan yatırımları anlatarak katkılarından dolayı Bak'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Keşan Atatürk Stadyumu, yarı olimpik yüzme havuzu ve ilçeye yapılan 21 semt sahasının açılışı yapıldı.

Bakan Bak, Uzunköprü ilçesinde AK Parti Uzunköprü İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlatan Bak, "Çok çalışmalıyız. Uzunköprü'yü eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle, AK belediyeciyle buluşturmak için kapı kapı dolaşmalıyız. Buradaki tablo şunu söylüyor. Sandıklar hazır olun, AK Parti geliyor, sandıkları patlatacak." dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden Bak, AK Parti Uzunköprü Belediye Başkan Adayı Mustafa Ravalı'ya destek istedi.