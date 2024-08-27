Gençlik ve Spor Bakanı Hatay'daki Deprem Sonrası Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Hatay'daki Deprem Sonrası Yatırımları Değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Hatay\'daki Deprem Sonrası Yatırımları Değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da yapılan deprem çalışmalarını değerlendirdi. Bakan Bak, konutların hızla inşa edildiğini, altyapıların yenilendiğini ve yatırımların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda en fazla insani yardım yapan ülkelerin başında geldiğini vurguladı. Bakan Bak, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çalıştıklarını ifade etti.

27.08.2024 15:47
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da konutların hızla inşa edildiğini, altyapıların yenilendiğini ve yatırımların sürdüğünü söyledi.

Bakan Bak, Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında merkez Antakya ilçesinde kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışında, depremlerin çok büyük afet olarak dünya tarihine geçtiğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bak, afetin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki çalışmaların özveriyle yürütüldüğünü anlattı.

Bak, böyle bir felaketin altından kalkmanın kolay olmadığını belirterek, "Hükümet ve bakanlıklar olarak görevlerimizin başında, deprem bölgesindeki yatırımları takip etmek, burayı en kısa sürede ayağa kaldırmak geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren bütün bakanlara bu talimatları verdi. Bütün arkadaşlarımız sahada görevlerini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki özverilerinden dolayı vatandaşlara ve katkı sunan uluslararası örgütlere teşekkür eden Bak, " Güney Kore'nin özel bir yeri var. Aldığımız rakamlara göre gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyor ve destek veriyorlar. Milyonlarca mektup gelmiş, 'Oraya nasıl yardım edebiliriz?' diye talepte bulunmuşlar. Bunları görüyoruz. Gerçekten burada kurdukları yaşam ve toplumsal değerler merkezleri, ortaya koydukları her türlü destek için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, Türkiye'nin uluslararası alanda en fazla insani yardım yapan ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim içimizde, genlerimizde, ruhumuzda yardımseverlik var. O yüzden 'Biz buraya borcumuzu ödemeye geldik' diye ifade ediyorlar. Güçlü Kızılay'ımızla burada, bütün dünyada yaptıklarımız ortada. Kızılay'ımızın duruşuyla, gücüyle gurur duyuyoruz. Burada yine Uluslararası Kızılhaç'ın ortaya koyduğu destekler var. Uluslararası alandaki bu destekler bizleri güçlendiriyor."

"Konutlar hızla inşa ediliyor"

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Bak, "Konutlar hızla inşa ediliyor, altyapılar yenileniyor, yatırımlar devam ediyor. Hastaneleriyle, konutlarıyla, okullarıyla burada her alanda yatırımlar sürüyor. Kısa sürede deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tesisleri onardıklarını, yeni havuz ve spor salonu gibi yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çalıştıklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Biz güçlü, büyük bir ülkeyiz. Hep beraber, milletimizle, vatandaşlarımızla, destekçilerimizle beraber en kısa sürede bu bölgeyi ayağa kaldırmayı hedefliyoruz ve bunun büyük adımlarını görüyoruz. Hükümet olarak yaptığımız kabine toplantılarında da en önemli gündem maddemiz deprem bölgesindeki yapılan yatırımlar ve ortaya konulan projelerin takibi. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık bölgeye geliyor, yapılan yatırımları takip ediyor."

Merkezin açılışını çocuklarla yapan Bak, Vali Mustafa Masatlı ve diğer katılımcılarla merkezi gezdi.

İncelemesinin ardından Bak, günün anısına hazırlanan pastayı kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Hatay'daki Deprem Sonrası Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika

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