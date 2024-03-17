Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \'700 havuzda 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik\'

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yaptıklarını belirterek, "Bu havuzlarda 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik." dedi.
Bakan Bak, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Malatya'ya eserler kazandırdıklarını belirterek, "Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi açıyoruz. Olimpik düzeydeki sporcular burada kamp yapacak, yanında basketbol, futbol sahaları başta olmak üzere farklı tesisler olacak. Bölgemizin belki de Türkiye'nin en büyük gençlik kamplarından birini de Beydağı'na yaptık. Bölgenin gençlerine hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Malatya'nın 15 bin yurt kapasitesi olduğunu 2'şer bin kapasiteli 2 yurt daha yaparak 4 bin kapasite ilave edeceklerini aktaran Bak, kentin birçok noktasına tesisler yapacaklarını dile getirdi.
Gençlik merkezlerini önemsediklerini aktaran Bak, şöyle konuştu:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli işlerimizden biri de bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadele ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması. Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yaptık. Bu havuzlarda 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Biliyorsunuz bir çocuk yüzme bilmediği için hayatını kaybederse bunun bedeli, değeri yok. O yüzden çocuklarımıza yüzme öğretmeye devam ediyoruz. Yine yetenek taramasına devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yaklaşık 4,5 milyon çocuğumuzun yetenek taramasını yaparak spor branşlarına yönelmesini sağladık."
"Türkiye'de spor devrimi yaşanmaktadır"
Yatırımların sürdüğünü dile getiren Bak, şunları kaydetti:
"Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşanmaktadır. 22 yılda yapılan stadyumlar, kapalı spor salonları, havuzlar, sahalar her tarafta eserler var. Çünkü AK Parti eser yapar, eser siyaseti yapar, hizmet yapar, her tarafı eserlerle donatır. Burada da Malatya Büyükşehir Belediyesinin eserlerini hizmetlerini görüyorsunuz. Sami Er kardeşimiz inşallah Malatya'da Belediye Başkanlığı sürecinde biz yine destek olacağız. Malatya'mızı ayağa kaldıracağız, çok daha güzel eserleri yapacağız. AK Parti'yle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan eser siyasetiyle İstanbul ayağa kalktı. Şimdi bir fetret dönemi var, inşallah Murat Kurum ile İstanbul muradına erecek."
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