Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Gençlik Forumu\'nda konuştu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) 5. Genel Kurulunda, "Gençlerimizin birbirleriyle kültürel etkinlikte olmaları çok önemli, birbirleriyle daha çok diyaloğa ihtiyaç var." diye konuştu.

Hilton Bosphorus'ta 56 üye ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulun açılış töreninde konuşan Bakan Bak, sözlerine genel kurulda başkan seçilen Taha Ayhan'ı tebrik ederek başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile ortak projeler yürüttüklerine dikkati çeken Bakan Bak, "Onları davet ediyoruz, ortak etkileşimler yapıyoruz. 2024'te de bu çalışmalar çerçevesinde, İslam İşbirliği Gençlik Forumu bünyesindeki gençlerimizi ortak çalışmalara davet edip onlarla birlikte olmayı arzu ediyoruz. Burası sizin ülkeniz. Gençlerimizin birbirleriyle kültürel etkinlikte olmaları çok önemli, birbirleriyle daha çok diyaloğa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İş birliği çerçevesinde ilişkilerin daha da önemli hale gelmesinin ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"2022'de İslam Dayanışma Oyunları'nı Konya'da gerçekleştirdik. Modern tesislerde çok başarılı bir organizasyon oldu. Türkiye, spor altyapısı ve gençlere yönelik projeleriyle güçlü şekilde yola devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu anlamda büyük devrimler gerçekleştirildi. Gördüğünüz gibi Türkiye büyük organizasyonlar çerçevesinde dünya şampiyonaları organize ediyor. A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. Paris 2024'te sporun gücünün gösterilmesi için diyaloğa ihtiyacımız var. Pek çok ülkeyle ortak çalışmamız var. Bütün bunlar çok önemli. Geleceğimiz olan gençlerin bu coğrafyada ayakta kalıp güçlü olabilmeleri için ortak iş birliğine ve diyaloğa ihtiyacımız var."

Gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmelerinin öneminin altını çizen Bakan Bak, şunları söyledi:

"Gelecek, İslam camiası için çok güçlü. Birbirimizi çok iyi anlamalıyız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür.' cümlesini buraya da taşımalıyız. Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Afrika kıtasında önemli bir diplomasimiz var. Buradaki tesislerimiz, merkezlerimiz, İslam dünyasındaki gençlere açıktır. İslam İşbirliği Gençlik Forumu vasıtasıyla bunları koordine edebiliriz."

Son olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bakan Bak, "Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalamayız. Bebekler uyurken sessiz kalınır, bebekler ölürken sesimizi yükseltmemiz lazım. Güçlü olmalıyız, bir olmalıyız, geleceğe güçlü şekilde ilerlemeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.