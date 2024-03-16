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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nin açılışını yaptı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi'ndeki tesisinin açılışına Bakan Bak'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya katıldı.

Cumhurbaşkanının talimatıyla her bölgede tesisler yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Bak, "İsmet ağabeyi eskiden beri tanırım. İnşaat işlerinde hızlıdır. Ümraniye'ye onlarca eser kazandırıldı. Devamı da gelecek. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Arazi güzel değerlendirildi. Altında spor salonu var, üstünde de futbol sahası var. Çok amaçlı bir tesis oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 22 senede sporda devrim yaşadığını dile getiren Osman Aşkın Bak, "Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız eserler var. Biz, sporun toplumdaki gücünü biliyoruz. Spor yapan çocukların toplumla uyumlu olduğunu, sağlıklı olduğunu biliyoruz. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla, kötü alışkanlıklarla mücadele etmek. Bu yüzden ailelere sesleniyoruz, çocuklarınızı alın ve bu tesislere getirin. Çocuklar spor yapsın, paylaşmayı öğrensin, enerjilerini atsın ve toplumun içinde yer alsın." diye konuştu.

Ortaya çok güzel bir eser çıktığını vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Önceki dönem bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. O bu işleri başlattı, biz de tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığıyla koordineli olarak 3. sınıfa gelmiş çocuklara yetenek taraması yapıyoruz. Taramaya göre de ilgili spor dallarına yönlendiriyoruz. Çok başarılı bir uygulama. 4,5 milyon çocuğumuzun taramasını yaptık. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız 700'e yakın olimpik yüzme havuzu var. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Ümraniye'de 3 tane havuz yaptık. Olimpik havuzu da yapacağız. Biz başkaları gibi değiliz. Biz tatilde gezmeyi bilmeyiz. Biz eser üretiriz. Ümraniye'de yaptığımız tesisler ortada."

"Türkiye, her alanda başarıdan başarıya koşuyor"

Nabi Avcı'nın ülkeye çok büyük hizmetleri olduğunu belirten Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Onun da adı fen lisesi ve spor tesisiyle yaşayacak. Kendisine uzun ömürler diliyorum. Kendisinden çok şey öğrendim. Mezun olduğum okulla ilgili geçmişte bir talebim olmuştu. Sağ olsun bakanım talebimle ilgilendi. Türkiye, her alanda başarıdan başarıya koşuyor. Güreşçilerimiz takım halinde dünya şampiyonu oldu. Tekvandocular da dünya şampiyonu oldu. Hedefimiz şimdi 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada bayrağımızı göndere çekeceğiz ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceğiz. Bizim sporcularımız buradan yetişecek. Türkiye'nin önü açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde geleceğe yönelen gençlerimiz var. Bu gençlerin önünde kimse duramaz. Bizler çılgın Türkleriz, açın yolumuzu Türkler geliyor. Açın yolumuzu İsmet Yıldırım geliyor, Murat Kurum geliyor. Biz tembel değil, çalışkan başkan istiyoruz. Sahada gezen başkan istiyoruz. Eser üreten başkan istiyoruz. İstanbul muradına ersin. Murat Kurum ile beraber 31 Mart'ta herkese göstereceğiz. Yolumuz açık olsun. Eserimiz hayırlı olsun."

İsmet Yıldırım: "Türkiye'de yapılmayan eser kalmadı"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise yaptıkları hizmetten dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Doksana yakın saha yaptık. Allah kendilerinden razı olsun. Geçmiş bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na da teşekkür ediyorum. Murat Kurum'a da teşekkür ediyorum. Türkiye'de yapılmayan eser kalmadı. Yeter ki çocuklarımız spor yapsın. Yeter ki çocuklarımız Türk bayrağını göndere çeksin. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."