Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk mühendislerinin başarılarından bahsetti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bize Türk mühendislerine diyorlar ki 'siz beşinci nesil uçağı yapamazsınız' ne oldu? Kaan'ı kim yaptı? Türk mühendisleri yaptı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bize özgüven kazandırdı." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Bak, Serintepe Mahallesi'ndeki Ökkeş Solmaz Gençlik Merkezi açılış programına katıldı.
Bak, yapımı tamamlanan merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içerisinden gelen birisi olduğunu ve yapılan tüm spor yatırımlarını yakından takip ettiğini söyledi.
Türkiye'de son 22 yılda spor tesisleri yapımında büyük bir devrim yaşandığını vurgulayan Bak, "Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce tesis yaptık. Stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, çok amaçlı spor salonları. Tekvando, karate, kick boks başta olmak üzere yakın dövüş sporları ile alakalı müsabaka salonları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Maraş ile ilgili olarak tesislerimiz hasar gördü, yenilerinin yapılması, onarılması lazım ve yeni yeni projeler lazım." diye konuştu.
Bakan Bak, bazı çalışma arkadaşlarının depremde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, deprem bölgesinde yeni inşa edilen tesislere bu kişilerin isimlerini verdiklerini dile getirdi.
Bakanlık olarak gençlik merkezlerini çok önemsediklerini anlatan Bak, ülke genelinde 400'ün üzerinde gençlik merkezi açtıklarını ve açmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu tesisimiz 3-4 mahallenin ortasında bir yerde. Yaklaşık 10 bin öğrencinin de faydalanması planlanmakta. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Bağımlılıkla, uyuşturucu ve alışkanlıklarla mücadele. Bunun için de en önemli argümanlarımız, en önemli özelliğimiz spor tesislerini yapmak. Ailelere sesleniyoruz, annelere babalara sesleniyoruz çocuklarınızı bu tesislere getirin. Bakın Türkiye çapında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla son 22 yılda olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700'e yakın yüzme havuzu inşa ettik. Bu tesislerde yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik."
Bak, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan proje çerçevesinde yetenek taraması yapıldığını ve yaklaşık 4 milyon çocuğun yetenek taraması sonrası değişik branşlara yönlendirildiğini ifade etti.
Daha önce Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptığını ve Kahramanmaraş'ın güreş alanında başarılı bir il olduğunu bildiğini anlatan Bak, deprem nedeniyle hasar gören güreş tesislerinin de yerlerine yenilerinin yapılacağını aktardı.
Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Bak, "Türkiye spor devrimi yaşıyor. Türkiye İtalya ile beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını organize edecek. Onun dışında bizim olimpiyatlara hazırlıklarımız devam ediyor. 2004 Paris Olimpiyatları var, çok yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.
"Merak etmeyin, siz isteyin biz yaparız"
Osman Aşkın Bak, gençlik merkezlerinde gençlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber deneyim atölyelerinde geleceğin teknolojik eserlerini yapacaklarını, kodlamadan yazılıma kadar pek çok konuyu öğreneceklerini belirtti.
Kahramanmaraş'taki TUSAŞ yatırımları sayesinde gençlerin havacılık alanında da söz sahibi olacağına inandığını aktaran Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bize Türk mühendislerine diyorlar ki 'siz beşinci nesil uçağı yapamazsınız', ne oldu? Kaan'ı kim yaptı? Türk mühendisleri yaptı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bize özgüven kazandırdı. Gençlerimiz, genç mühendislerimiz yatırımlara devam ediyor. Biz gençlere çok önem veriyoruz. Kahramanmaraş'a da 12 bin 500 kişilik bir stadı, en kısa sürede ihalesini yapıp kazandıracağız. Kahramanmaraş için çok çok önemli, merak etmeyin yakından takip edip bunu bitireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Merak etmeyin, siz isteyin biz yaparız. Biliyorsunuz Erdoğan söz verdi mi yapar. Biliyorsunuz babalar sözünü tutar. Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutar. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'Bir yılda konutları teslim edeceğim' dedi ve konutların teslimatı başladı, işte Recep Tayyip Erdoğan bu. Hiç merak etmeyin spor tesislerini siz isteyin, biz yapalım. Türk sporu, Türk gençliği önemli bir süreçten geçiyor, gençlerimize güveniyoruz."
Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybeden Ökkeş Solmaz'ın isminin verildiği merkezin açılışı gerçekleştirildi.
Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve ilgililer katıldı.
Daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi'ni ziyaret eden Bak ve beraberindekiler, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
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