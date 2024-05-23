Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Sporda Dönüşüm Yaşıyor

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sporda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Türkiye son 22 yıldır sporda tesisler, yapılan yatırımlar açısından bir devrim yaşamaktadır." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Hacettepe Atletik Spor Merkezi açılışına katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bak, tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önceki dönem bakanımızın bu projenin başlatılmasında çok büyük emeği var. Güçlü bir aileyiz. Spor ailesi bu yatırımlara çok büyük destek veriyor." diye konuştu.

"Hacette sporda da bir ekol olmalı." diyen Bak, "Hacettepe ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ilişkileri dopingle mücadele konusunda çok eskilere dayanır. Hacettepe spor, doping, diyetisyen konusunda ciddi birikime sahip. Böylesine önemli bir kapasitenin tesislerle tamamlanması, sporcularımızın hizmetine sunulması çok çok önemli. Üniversitelerde spor çok önemli. Üniversitedeki öğrencilerimize, hocalarımıza, çalışanlara sporun içerisinde kalmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, sporda tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sporda önemli bir dönüşümü var. Türkiye son 22 yıldır sporda tesisler, yapılan yatırımlar açısından bir devrim yaşamaktadır. Dünyanın, Avrupa'nın en modern statları Türkiye'de inşa edildi, inşa edilmeye devam ediliyor. Bunun sonucu olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında yapılacak. 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da veya inşaatı devam eden Ankara stadında gerçekleştirilecek. Türkiye, spor altyapısıyla, spor tesisleriyle ciddi bir organizasyon kapasitesine sahip. Büyük organizasyonları gerçekleştiren bir Türkiye var."

Sporda son dönemde elde edilen önemli başarılara işaret eden Bak, "Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri yetenek taraması. Yaklaşık 5 milyon çocuğumuzun spora yönlendirilmesi noktasında ciddi bir altyapıya, bilgi birikime sahip olduk. Başarılı sporcular çıkmaya başladı. Daha önce yer almadığımız branşlarda bile ülkemizin madalyalar kazanmaya başladığını görmeye başladık." şeklinde konuştu.

Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere bakanlığın destekleriyle önemli spor tesisleri ve yurtların yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yine yeni bir yurdun ihalesini yaptık. Öğrencilerimizin barınması noktasında devletimizin ortaya koyduğu katkılar var. 950 bine yakın yatak kapasitesiyle öğrencilerimizin barınmasına hizmet ediyoruz. Bizim arzumuz, üniversitelerde spordaki tatlı rekabetin artması. Üniversite liginin daha önemli olmasını istiyoruz. Gençler sporu yaşam tarzı olarak görmeli. Son 20 yılda yapılan olimpik ve yarı olimpik havuz sayısı 700. İnşaatı devam edenler de var. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 10 milyonun üzerinde çocuğumuza yüzme öğrettik. Bir çocuğumuzun yüzme bilmemesi sebebiyle hayatını kaybetmesi hepimizi üzen bir olay. Dolayısıyla bu hizmetleri yapmaya devam diyoruz."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yaklaştığını belirten Bak, "Sporcularımız orada inşallah bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak. Milli takımlarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin spor altyapısının gelişmesini istiyoruz, burada potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, obezite ile mücadeleye de dikkati çekerek, herkesi spor yapmaya davet etti.

Rektör Güran: "İnşallah bu tesiste çok sayıda sporcu yetişecek"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise tesisin yapılmasındaki katkıları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Herkesin burada spor yapmaktan keyif alabileceği, Türkiye'deki en prestijli, en nitelikli tesis haline geldi. Bu altyapı ile üniversitemizin sahip olduğu bilgi ve birikimi bütünleştireceğiz. Bunu yaptığımız zaman ayrışacağız, bunun farkındayız. İnşallah bu tesiste çok sayıda sporcu yetişecek. Milli takımların burada antrenmanlarını yapması konusunda da hiçbir tereddüdümüz yok. Kampüsümüz onların sportif aktivitelerine açıktır. Sonuçta bu tesisler devletimizin vergileriyle yapılmış, devletimize ait yerler. "

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Hacettepe Atletik Spor Merkezi açılışında yer aldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bak, Kasapoğlu ve Güran, daha sonra spor merkezini gezdi.