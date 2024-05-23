Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Sporda Dönüşüm Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Sporda Dönüşüm Yaşıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Sporda Dönüşüm Yaşıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hacettepe Atletik Spor Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 22 yılda sporda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Bakan Bak, Türkiye'nin sporda yapılan yatırımlar ve tesisler açısından bir devrim yaşadığını vurgulayarak, ülkenin spor altyapısı ve organizasyon kapasitesinin büyük organizasyonları gerçekleştirecek düzeyde olduğunu söyledi. Ayrıca, Bakan Bak, sporun tabana yayılması ve gençlerin sporu yaşam tarzı olarak benimsemesi için yapılan yatırımlara da değindi.

23.05.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sporda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Türkiye son 22 yıldır sporda tesisler, yapılan yatırımlar açısından bir devrim yaşamaktadır." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Hacettepe Atletik Spor Merkezi açılışına katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bak, tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önceki dönem bakanımızın bu projenin başlatılmasında çok büyük emeği var. Güçlü bir aileyiz. Spor ailesi bu yatırımlara çok büyük destek veriyor." diye konuştu.

"Hacette sporda da bir ekol olmalı." diyen Bak, "Hacettepe ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ilişkileri dopingle mücadele konusunda çok eskilere dayanır. Hacettepe spor, doping, diyetisyen konusunda ciddi birikime sahip. Böylesine önemli bir kapasitenin tesislerle tamamlanması, sporcularımızın hizmetine sunulması çok çok önemli. Üniversitelerde spor çok önemli. Üniversitedeki öğrencilerimize, hocalarımıza, çalışanlara sporun içerisinde kalmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, sporda tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sporda önemli bir dönüşümü var. Türkiye son 22 yıldır sporda tesisler, yapılan yatırımlar açısından bir devrim yaşamaktadır. Dünyanın, Avrupa'nın en modern statları Türkiye'de inşa edildi, inşa edilmeye devam ediliyor. Bunun sonucu olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında yapılacak. 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da veya inşaatı devam eden Ankara stadında gerçekleştirilecek. Türkiye, spor altyapısıyla, spor tesisleriyle ciddi bir organizasyon kapasitesine sahip. Büyük organizasyonları gerçekleştiren bir Türkiye var."

Sporda son dönemde elde edilen önemli başarılara işaret eden Bak, "Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri yetenek taraması. Yaklaşık 5 milyon çocuğumuzun spora yönlendirilmesi noktasında ciddi bir altyapıya, bilgi birikime sahip olduk. Başarılı sporcular çıkmaya başladı. Daha önce yer almadığımız branşlarda bile ülkemizin madalyalar kazanmaya başladığını görmeye başladık." şeklinde konuştu.

Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere bakanlığın destekleriyle önemli spor tesisleri ve yurtların yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yine yeni bir yurdun ihalesini yaptık. Öğrencilerimizin barınması noktasında devletimizin ortaya koyduğu katkılar var. 950 bine yakın yatak kapasitesiyle öğrencilerimizin barınmasına hizmet ediyoruz. Bizim arzumuz, üniversitelerde spordaki tatlı rekabetin artması. Üniversite liginin daha önemli olmasını istiyoruz. Gençler sporu yaşam tarzı olarak görmeli. Son 20 yılda yapılan olimpik ve yarı olimpik havuz sayısı 700. İnşaatı devam edenler de var. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 10 milyonun üzerinde çocuğumuza yüzme öğrettik. Bir çocuğumuzun yüzme bilmemesi sebebiyle hayatını kaybetmesi hepimizi üzen bir olay. Dolayısıyla bu hizmetleri yapmaya devam diyoruz."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yaklaştığını belirten Bak, "Sporcularımız orada inşallah bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak. Milli takımlarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin spor altyapısının gelişmesini istiyoruz, burada potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, obezite ile mücadeleye de dikkati çekerek, herkesi spor yapmaya davet etti.

Rektör Güran: "İnşallah bu tesiste çok sayıda sporcu yetişecek"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise tesisin yapılmasındaki katkıları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Herkesin burada spor yapmaktan keyif alabileceği, Türkiye'deki en prestijli, en nitelikli tesis haline geldi. Bu altyapı ile üniversitemizin sahip olduğu bilgi ve birikimi bütünleştireceğiz. Bunu yaptığımız zaman ayrışacağız, bunun farkındayız. İnşallah bu tesiste çok sayıda sporcu yetişecek. Milli takımların burada antrenmanlarını yapması konusunda da hiçbir tereddüdümüz yok. Kampüsümüz onların sportif aktivitelerine açıktır. Sonuçta bu tesisler devletimizin vergileriyle yapılmış, devletimize ait yerler. "

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Hacettepe Atletik Spor Merkezi açılışında yer aldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bak, Kasapoğlu ve Güran, daha sonra spor merkezini gezdi.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Türkiye, Gençlik, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Sporda Dönüşüm Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Sporda Dönüşüm Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement