Gergerlioğlu'ndan İmamoğlu'na İlişkin 40 Soruluk Soru Önergesi - Son Dakika
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Gergerlioğlu'ndan İmamoğlu'na İlişkin 40 Soruluk Soru Önergesi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 40 sorudan oluşan bir önerge sundu. Gergerlioğlu, önergesinde soruşturmanın hukuki dayanakları, gizli tanık ifadeleri ve basın özgürlüğü konularını ele aldı.

24.03.2025 16:11  Güncelleme: 17:40
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(ANKARA) - DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na 40 soruluk bir soru önergesi verdi. Gergerlioğlu, Bakan Tunç'a "Soruşturma açılmasına neden olan ilk somut kanıt nedir" diye sordu.

Gergerlioğlu, önergenin gerekçesinde İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmanın hukuki dayanaklarını, gizli tanık ifadelerinin güvenilirliğini, soruşturma sürecinde medyaya sızdırılan bilgileri, protestolara yönelik polis müdahalelerini, basın özgürlüğüne yönelik ihlalleri ve yargı bağımsızlığını sorguladı. Gergerlioğlu, gizli tanıkların "tam hatırlamıyorum ama" ifadeleriyle başlayan anlatımlarının delil niteliğini sorgularken, HTS kayıtları gibi teknik detayların suç unsuru olarak sunulmasının "kamuoyunu yanıltma" amacı taşıyabileceğini vurguladı.

Soru önergesinde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolarda gözaltına alınan yurttaşlara yönelik uygulamalar da yer buldu. Güvenlik güçlerinin müdahaleleri ve bazı gazetecilerin gözaltına alınması, basın özgürlüğü bağlamında eleştirildi.

Gergerlioğlu RTÜK'ün soruşturmayı eleştiren yayınlara yönelik "yayın durdurma" ve "lisans iptali" gibi tehditlerini de gündeme taşıyarak, "Bu durum, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahale değil midir" diye sordu.

Gergerlioğlu'nun 40 soruluk önergesinde tutuklama ve sonrasındaki olaylara ilişkin öne çıkan sorular şöyle:

"Soruşturma açılmasına neden olan ilk somut kanıt nedir? Gizli tanık 'MEŞE'nin beyanları dışında maddi delil var mıdır? Ekrem İmamoğlu'nun 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair etkiler düşünülmüş müdür? İstanbul Üniversitesi tarafından Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin gerekçesi nedir? Bu kararın zamanlaması ve soruşturmayla bağlantısı hakkında bir değerlendirme yapılmış mıdır? Bu süreç siyasi saiklerle mi yürütülmektedir? Eğer Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklular beraat ederlerse, yaşanan tutuklamalar, suçlu algısı ve siyasi yıpratma için kim sorumluluk alacaktır? Bu zararlar nasıl telafi edilecektir? Soruşturma sürecinde bazı gazetecilerin gözaltına alınmasının gerekçesi nedir? Bu durum, basın özgürlüğü açısından nasıl değerlendirilmektedir?" ?

Kaynak: ANKA

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