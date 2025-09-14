Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu - Son Dakika
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu
14.09.2025 01:39
Aydın'da bir şahıs, kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu. Yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken jandarma, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Neşetiye Mahallesi'nde Hüseyin T. (35) ile Bayram İrgi (45) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

BABA VE KIZINI VURDU

Kavgada Hüseyin T., Bayram İrgi ve kızı Güler İrgi'ye (14) tabancaya ateş etti. Baba-kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu :
    eskiden yumruk yumruğa kavga edilirdi sonraya araya büyükler girer barıştırılırdı.konu kapanırdı.şimdi dürüstçe kavga bile yapmıyorsunuz hemen silaha sarılıp genç yaşlı çocuk kadın ayrımı yapmadan tetiği çekiyorsunuz. ne diyim soylenecek söz kalmadı bende. 2 0 Yanıtla
10:38
