Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Neşetiye Mahallesi'nde Hüseyin T. (35) ile Bayram İrgi (45) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

BABA VE KIZINI VURDU

Kavgada Hüseyin T., Bayram İrgi ve kızı Güler İrgi'ye (14) tabancaya ateş etti. Baba-kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.