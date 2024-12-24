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GGYD'den 250 Öğrenciye Burs Desteği

GGYD, 'Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu' ile 2024'te 250 öğrenciye burs verecek.

24.12.2024 12:18
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, "Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu" kapsamında bu yıl 250 öğrenciye burs verdiklerini belirterek, "Bu sayıyı yeni yılda daha da arttırarak, gençlerimizin hayatlarına ışık olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, GGYD'nin geleneksel yılbaşı etkinliği Ankara'da bir otelde yapıldı.

GGYD Başkanı Allıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet değerlerine sahip bir dernek olarak kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını aktardı.

Düzenledikleri toplantılarla üyelerinin ticari hayatlarının gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Allıoğlu, "'Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu' projemiz kapsamında 2024'te burs verdiğimiz öğrenci sayısını 250'ye çıkardık. Bu sayıyı yeni yılda daha da artırarak, gençlerimizin hayatlarına ışık olmaya devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz olan gençlerin eğitimine yatırım yapmayı, ülkemiz için en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Allıoğlu, ekonomiye yılda yaklaşık 40 milyar lira katma değer kazandıran ve toplamda 40 bin kişiye istihdam sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını bildirerek, gelecek yıla ilişkin hedeflerinin, şube ve üye sayısını artırmak, yurt dışı faaliyetlerini genişletmek ve daha verimli projelere imza atmak olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünyada yaşanan zorluklara işaret eden Allıoğlu, şunları kaydetti:

" Suriye'de artık yeni bir dönem başladı. Burada istikrarın sağlanmasını ve belirsizliğin hızla sona ermesini diliyorum. Ayrıca İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da bir an önce son bulmasını umut ediyorum. Türkiye'nin ekonomisi, hukuku, demokrasisi ve bilimiyle evrensel kriterlere uyum sağlamış bir ülke olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geçmişte olduğu gibi bugün de birlikte ve kararlı adımlarla bu zorlukları atlatacağına gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GGYD'den 250 Öğrenciye Burs Desteği - Son Dakika

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