Gipsy Kings, Didim'de Klip Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gipsy Kings, Didim'de Klip Çekti

Gipsy Kings, Didim\'de Klip Çekti
06.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gipsy Kings, Apollon Tapınağı'nda klip çekip Türkiye turnelerine başlayacaklarını duyurdu.

Grammy ödüllü grup Gipsy Kings by Andre Reyes, Didim'deki Apollon Tapınağı'nda klip çekti.

Antik dönemin etkileyici yapılarından Apollon Tapınağı'nı ziyaret eden grup, tapınağın mistik atmosferinde Flamenko, Rumba, Pop ve Latin müziğini kendine özgü tarzlarıyla harmanladıkları şarkılarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan grubun kurucusu Andre Reyes, ziyarete ilişkin "Apollon Tapınağı gibi çok özel bir mekanda şarkı söylemek ve klip çekmek, bizim için gerçekten çok keyifli bir deneyimdi." dedi.

Brezilya'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada konser verdiklerini belirten Reyes, Türkiye turnesi kapsamında eylül ve ekimde İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara, Antalya, Mersin ve Gaziantep'te müzikseverlerle buluşacakları bilgisini paylaştı.

"En canlı hissettiğimiz an sahnede olduğumuz zaman"

Şarkılarını söylerken onlara ilham verenin insanların enerjisi olduğuna işaret eden Reyes, "Onların müziğimize duydukları sevgi… Her gün bizi ayakta tutan şey bu. Kendimizi en canlı hissettiğimiz an sahnede olduğumuz zaman. Ne zaman Türkiye'ye gelsek kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bu bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Reyes, yaptıkları müziği "tutkulu" ve "gelenekle geleceğin harmanı" olarak tanımlayarak, "Samimi olarak. Bizim müziğimiz doğrudan kalbe konuşur. Kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok. Ailemiz bizim köklerimiz. Onlar olmadan çaldığımız şeyde bir gerçeklik olmazdı. Bugünlere geldiysek, tam da bu yüzden, biz müziği hayatın her alanında yaşayan bir aileyiz." diye konuştu.

" Hakan Altun'un 'Bir Telefon' şarkısını severek dinliyoruz"

Türkiye'de müzikseverlerin kendilerine gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Reyes, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki konserlerimiz biraz da bu yüzden çok keyifli geçiyor. Karşılıklı performansa dönüşüyor. Türkiye'de bizim müziğimizi seven çok sanatçı var. Simge Sağın mesela birçok parçasında çingene müziğinin ritimlerini kullanıyor. Bu da bizim için sevindirici oluyor. Ayrıca Hakan Altun'un 'Bir Telefon' şarkısını çok severek dinliyoruz. İstanbul'daki konserimizde belki beraber söyleriz."

Reyes, 2022'de "Naci Gitano (Çingene Olarak Doğmak)" adlı bir albüm çıkardıklarına dikkati çekerek, Gipsy Kings'in klasikleşen "Amor Mio", "Bamboleo", "Baila Baila" ve "Volare" gibi şarkılarını söylemekten büyük keyif aldıklarını sözlerine ekledi.

Grup, Anda Barut Collection Didim'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelmişti.

Gipsy Kings hakkında

İspanya'da 1930'lardaki iç savaş sırasında ülkeyi terk ederek Fransa'nın güneyine yerleşen göçebe topluluk üyelerinin 1978'de kurduğu Gipsy Kings, 1987'de kendi isimlerini taşıyan albümlerini piyasaya sürmelerinin ardından dünyaca tanındı.

Albümün sevilen şarkıları "Djobi Djoba", "Bamboleo", ve "Un Amor" parçaları ABD müzik listelerinde 40 hafta kalarak en uzun süre bu listelerde yer edinen İspanyolca şarkılar arasına yerleşti.

Popülerleştikten sonra İngilizce şarkı uyarlamaya da başlayan grup "I've Got No Strings", "Hotel California" ve "My Way" gibi şarkıları Katalan rumba şeklinde yeniden yorumlayarak beğeni kazandı.

Topluluk, 5 kez Grammy Müzik Ödüllerine aday gösterilirken "Love and Liberte" (1993) ve "Savor Flamenco" (2013) albümleriyle çok sayıda önemli ödüle değer görüldü.

Kaynak: AA

Apollon Tapınağı, Gipsy Kings, Etkinlik, Türkiye, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gipsy Kings, Didim'de Klip Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum

11:10
Vicdansız hareket ’Canımız sıkıldı’ deyip esnafın tezgahını dağıttılar
Vicdansız hareket! 'Canımız sıkıldı' deyip esnafın tezgahını dağıttılar
11:07
Bir ’İrlandalı boksör’ vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:24
’’Oyunculuğu bıraktı’’ dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu
''Oyunculuğu bıraktı'' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu!
15:12
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
15:01
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 11:29:15. #7.12#
SON DAKİKA: Gipsy Kings, Didim'de Klip Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.