Gipsy Kings, Didim\'de Klip Çekti

Grammy ödüllü grup Gipsy Kings by Andre Reyes, Didim'deki Apollon Tapınağı'nda klip çekti.

Antik dönemin etkileyici yapılarından Apollon Tapınağı'nı ziyaret eden grup, tapınağın mistik atmosferinde Flamenko, Rumba, Pop ve Latin müziğini kendine özgü tarzlarıyla harmanladıkları şarkılarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan grubun kurucusu Andre Reyes, ziyarete ilişkin "Apollon Tapınağı gibi çok özel bir mekanda şarkı söylemek ve klip çekmek, bizim için gerçekten çok keyifli bir deneyimdi." dedi.

Brezilya'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada konser verdiklerini belirten Reyes, Türkiye turnesi kapsamında eylül ve ekimde İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara, Antalya, Mersin ve Gaziantep'te müzikseverlerle buluşacakları bilgisini paylaştı.

"En canlı hissettiğimiz an sahnede olduğumuz zaman"

Şarkılarını söylerken onlara ilham verenin insanların enerjisi olduğuna işaret eden Reyes, "Onların müziğimize duydukları sevgi… Her gün bizi ayakta tutan şey bu. Kendimizi en canlı hissettiğimiz an sahnede olduğumuz zaman. Ne zaman Türkiye'ye gelsek kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bu bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Reyes, yaptıkları müziği "tutkulu" ve "gelenekle geleceğin harmanı" olarak tanımlayarak, "Samimi olarak. Bizim müziğimiz doğrudan kalbe konuşur. Kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok. Ailemiz bizim köklerimiz. Onlar olmadan çaldığımız şeyde bir gerçeklik olmazdı. Bugünlere geldiysek, tam da bu yüzden, biz müziği hayatın her alanında yaşayan bir aileyiz." diye konuştu.

" Hakan Altun'un 'Bir Telefon' şarkısını severek dinliyoruz"

Türkiye'de müzikseverlerin kendilerine gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Reyes, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki konserlerimiz biraz da bu yüzden çok keyifli geçiyor. Karşılıklı performansa dönüşüyor. Türkiye'de bizim müziğimizi seven çok sanatçı var. Simge Sağın mesela birçok parçasında çingene müziğinin ritimlerini kullanıyor. Bu da bizim için sevindirici oluyor. Ayrıca Hakan Altun'un 'Bir Telefon' şarkısını çok severek dinliyoruz. İstanbul'daki konserimizde belki beraber söyleriz."

Reyes, 2022'de "Naci Gitano (Çingene Olarak Doğmak)" adlı bir albüm çıkardıklarına dikkati çekerek, Gipsy Kings'in klasikleşen "Amor Mio", "Bamboleo", "Baila Baila" ve "Volare" gibi şarkılarını söylemekten büyük keyif aldıklarını sözlerine ekledi.

Grup, Anda Barut Collection Didim'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelmişti.

Gipsy Kings hakkında

İspanya'da 1930'lardaki iç savaş sırasında ülkeyi terk ederek Fransa'nın güneyine yerleşen göçebe topluluk üyelerinin 1978'de kurduğu Gipsy Kings, 1987'de kendi isimlerini taşıyan albümlerini piyasaya sürmelerinin ardından dünyaca tanındı.

Albümün sevilen şarkıları "Djobi Djoba", "Bamboleo", ve "Un Amor" parçaları ABD müzik listelerinde 40 hafta kalarak en uzun süre bu listelerde yer edinen İspanyolca şarkılar arasına yerleşti.

Popülerleştikten sonra İngilizce şarkı uyarlamaya da başlayan grup "I've Got No Strings", "Hotel California" ve "My Way" gibi şarkıları Katalan rumba şeklinde yeniden yorumlayarak beğeni kazandı.

Topluluk, 5 kez Grammy Müzik Ödüllerine aday gösterilirken "Love and Liberte" (1993) ve "Savor Flamenco" (2013) albümleriyle çok sayıda önemli ödüle değer görüldü.