Giresun Adası karşısındaki çöp dökümünü Zafer Partisi yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika
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Giresun Adası karşısındaki çöp dökümünü Zafer Partisi yeniden gündeme taşıdı

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Giresun Adası karşısındaki çöp dökümünü Zafer Partisi yeniden gündeme taşıdı
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Giresun Adası karşısındaki çöp dökümünü Zafer Partisi yeniden gündeme taşıdı
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Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan, Giresun Aksu Mahallesi kıyısına çöp ve hafriyat döküldüğü görüntülerini paylaşıp Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'ye tepki gösterdi. Aslan, döküm iddialarının denetlenmesi için bakanlık ve Giresun Valiliği'ne çağrı yaptı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın'ın Aksu Mahallesi'nde kayda aldığı görüntüler, Karadeniz kıyısındaki çöp ve hafriyat dökümünü yeniden gündeme taşıdı. Zafer Partisi Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan; atık yığınlarının, döküm yapan kamyonların ve üzerinde Giresun Belediyesi yazısı bulunan bir aracın yer aldığı videoyu paylaştı ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'ye "Giresun'un denizini çöplüğe çevirenler hesap verecek" şeklinde tepki gösterdi.

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde Karadeniz kıyısına çöp ve hafriyat dökülmesiyle ilgili iddialar, Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın'ın kaydettiği görüntülerle yeniden gündeme geldi. Aydın'ın çektiği yaklaşık bir dakikalık videoda, kıyı şeridinde biriken büyük çöp yığınları, hafriyat döken damperli kamyonlar ve denizin hemen kenarına kadar uzanan dolgu alanları görüntülendi. Görüntülerde üzerinde "Giresun Belediyesi" yazısı bulunan bir kamyonun bulunması da dikkati çekti. Tarihi ve doğal miras niteliğindeki Giresun Adası'nın karşısında kaydedilen görüntüler, bölgedeki atık yönetimini ve döküm faaliyetlerinin yasal durumunu yeniden tartışmaya açtı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partili Aslan, Giresun Belediyesi ve Belediye Başkanı Fuat Köse'yi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Aslan, "Giresun Adası'nın tam karşısında, Aksu Mahallesi'nde Karadeniz kıyısına tonlarca çöp ve hafriyat dökülüyor. Denizimiz, doğamız ve halk sağlığımız tehdit altında" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki faaliyetlerin çevreye verebileceği zarara dikkati çeken Aslan, plastik atıkların zamanla mikroplastiklere dönüşerek deniz canlılarını ve besin zincirini tehdit edebileceğini belirtti.

"GİRESUN HALKINA REVA GÖRDÜĞÜNÜZ BELEDİYECİLİK BU MUDUR?"

Görüntülerdeki döküm faaliyetleri üzerinden Fuat Köse'ye seslenen Aslan, "Giresun halkına reva gördüğünüz belediyecilik bu mudur?" diye sordu. Döküm faaliyetlerinin hangi izinlerle gerçekleştirildiğinin açıklanmasını isteyen Aslan, Giresun kıyılarının atık sahasına dönüştürülmesine karşı gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

KARAYOLLARI VE FİSKOBİRLİK ARAÇLARI DA GÜNDEMDE

Aslan, yalnızca belediye araçlarının değil, Karayolları ve FİSKOBİRLİK logolu araçların da söz konusu alana döküm yaptığı yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi. Döküm alanından çıkan ağır tonajlı araçların tekerleklerindeki çamur ve balçığı Karadeniz Sahil Yolu'na taşıdığı iddiasına da dikkati çeken Aslan, bu durumun sürücülerin ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

BAKANLIĞA VE VALİLİĞE ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Giresun Valiliği'ni göreve çağıran Aslan, döküm faaliyetlerinin derhal denetlenmesini, izinsiz faaliyetlerin durdurulmasını ve gerekli görülmesi halinde alanın mühürlenmesini istedi. Giresun Belediyesi dahil sorumluluğu tespit edilen kurum ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini belirten Aslan, açıklamasını, "Giresun sahipsiz, Karadeniz kimsesiz değildir. Bu çevre skandalının sonuna kadar takipçisi olacağız" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
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