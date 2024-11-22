Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara'da Milletvekilleriyle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara'da Milletvekilleriyle Görüştü

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara\'da Milletvekilleriyle Görüştü

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara'daki temasları sırasında AK Parti, MHP ve CHP Giresun Milletvekilleriyle bir araya gelerek şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik projelerini paylaştı. Partiler üstü bir anlayışla hareket ederek Giresun'un gelişimi için destek arayışında olduklarını vurguladı.

22.11.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara temasları kapsamında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekillerini ziyaret etti. Başkan Köse, "Bu süreçte partiler üstü bir anlayışla hareket etmek, Giresun için en iyi sonuçları elde etmemizi sağlayacaktır. Giresun için her isimle her partiyle el ele vermeye hazırım" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara programı kapsamında AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür, Nazım Elmas ve Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi. Başkan Köse, vekilleri ayrı ayrı ziyaret ederken, Giresun'un sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yönelik çeşitli projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Köse, belediyenin içinde bulunduğu mali durumu anlattı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Milletvekilleri Ali Temür, Nazım Elmas ve Ertuğrul Gazi Konal ise yapılacak yatırımlar için destek vereceklerini ve belediyenin projelerine yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'i de ziyaret eden Başkan Köse, planlanan projeler ve belediyenin son durumu hakkında bilgiler aktardı. Milletvekili Gezmiş ise Giresun Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek, halkın ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

"Şehrimiz için partiler üstü bir anlayışla çalışmak esastır"

Belediye Başkanı Fuat Köse, son olarak da İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Giresunlu Hasan Turan'ı ziyaret etti. Başkan Köse, ziyarette Milletvekili Turan ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Fuat Köse, Ankara'daki temaslarının verimli geçtiğini belirterek, "Öncelikle göstermiş oldukları ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Giresun'un gelişimi adına siyasi partilerle sağlıklı bir diyalog kurmak, projelerimizi hayata geçirmek adına büyük bir öneme sahip. Bugün milletvekillerimizle yapılan görüşmeler, şehrimize katkı sağlayacak önemli adımlar atmamıza vesile olacaktır. Kendilerinin Giresun'a yapılacak yatırımlar için verdikleri destek bizler için çok değerli. Bu süreçte partiler üstü bir anlayışla hareket etmek, Giresun için en iyi sonuçları elde etmemizi sağlayacaktır. Giresun için her isimle her partiyle el ele vermeye hazırım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Fuat Köse, Belediye, AK Parti, Politika, Ekonomi, Giresun, Ankara, Güncel, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara'da Milletvekilleriyle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
15:52 Bursa’da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı Bursa'da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:29 Samsun’da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu Samsun'da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara'da Milletvekilleriyle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.