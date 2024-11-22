Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara\'da Milletvekilleriyle Görüştü

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara temasları kapsamında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekillerini ziyaret etti. Başkan Köse, "Bu süreçte partiler üstü bir anlayışla hareket etmek, Giresun için en iyi sonuçları elde etmemizi sağlayacaktır. Giresun için her isimle her partiyle el ele vermeye hazırım" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara programı kapsamında AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür, Nazım Elmas ve Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi. Başkan Köse, vekilleri ayrı ayrı ziyaret ederken, Giresun'un sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yönelik çeşitli projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Köse, belediyenin içinde bulunduğu mali durumu anlattı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Milletvekilleri Ali Temür, Nazım Elmas ve Ertuğrul Gazi Konal ise yapılacak yatırımlar için destek vereceklerini ve belediyenin projelerine yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'i de ziyaret eden Başkan Köse, planlanan projeler ve belediyenin son durumu hakkında bilgiler aktardı. Milletvekili Gezmiş ise Giresun Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek, halkın ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

"Şehrimiz için partiler üstü bir anlayışla çalışmak esastır"

Belediye Başkanı Fuat Köse, son olarak da İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Giresunlu Hasan Turan'ı ziyaret etti. Başkan Köse, ziyarette Milletvekili Turan ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Fuat Köse, Ankara'daki temaslarının verimli geçtiğini belirterek, "Öncelikle göstermiş oldukları ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Giresun'un gelişimi adına siyasi partilerle sağlıklı bir diyalog kurmak, projelerimizi hayata geçirmek adına büyük bir öneme sahip. Bugün milletvekillerimizle yapılan görüşmeler, şehrimize katkı sağlayacak önemli adımlar atmamıza vesile olacaktır. Kendilerinin Giresun'a yapılacak yatırımlar için verdikleri destek bizler için çok değerli. Bu süreçte partiler üstü bir anlayışla hareket etmek, Giresun için en iyi sonuçları elde etmemizi sağlayacaktır. Giresun için her isimle her partiyle el ele vermeye hazırım" diye konuştu.