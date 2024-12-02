Giresun Belediyesi\'nden Petshop Sahiplerine Eğitim

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, petshop sahiplerine yönelik eğitim düzenleyecek. Eğitime katılmak isteyenlerin, 9-12 Aralık tarihlerinde Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından petshop sahiplerine yönelik eğitim programı düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu ile ilgili yönetmeliğe göre, ev ve süs hayvanları satan işletmelere yönelik belediyeler tarafından eğitim düzenlenmesinin ve bu eğitim sonucunda katılımcılara eğitim sertifikası verilmesinin istendiği belirtildi.

Bu kapsamda kentte hizmet veren ev ve süs hayvanı satışı yapan işletme sahipleri ile yeni işletme açmak isteyenlere, 9-12 Aralık 2024 tarihlerinde Belediye Nikah Salonu'nda eğitim verileceği ifade edildi. Eğitime katılmak isteyenlerin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Eğitim hakkında 0 454 225 85 28 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.