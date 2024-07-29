Giresun Belediyesi Şehir Genelinde Üstyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehir genelindeki üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Giresun Belediyesi tarafından, yol bakım ve onarım, yeşil alan ve park bahçe düzenlemeleri ile trafik düzenleme çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde parke ve betonlama ile yol onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde mevsim çiçeklerini toprakla buluşturarak ot biçme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekipleri tarafından da toplu taşıma araçlarına tahsis edilen durak alanlarını çerçeveleyen sarı çizgiler yenileniyor.

Belediye yetkilileri saha gezilerinde ve gelen talepler doğrultusunda, programlandırma yapılarak çalışmaların başlatıldığını bildirdi.