Giresun'da mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve eğlence imkanı

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Giresun'da mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarının canı sıkılmayacak

Çocuklar aileleri fındık toplarken, hem eğitim görecek hem de eğlenecek

GİRESUN - Giresun'a mevsimlik işçi olarak gelen ailelerin çocukları, hem eğitimdeki eksikliklerini giderme hem de sosyal faaliyetlerle keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık hasadı için Giresun'a gelen işçiler, Valilik tarafından Aksu Mahallesi'nde oluşturulan geçici konaklama alanlarına yerleştirildi.

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuklar için eğitim olanakları sağlandı. Sabah saatlerinde konaklama alanına gelen öğretmenler, aileleri fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek onların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor. Okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki çocukların eğitimdeki eksikliklerini gidermek amacıyla dersler veriliyor, ders aralarında ise müzik öğretmenleri eşliğinde çocuklar eğlenme fırsatı buluyor.

"Çocuk işçiliğine müsaade etmiyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, çocuk işçiliğine karşı hassas olduklarını belirterek "Mevsimlik fındık işçilerinin yoğun olarak geldiği yerler arasında Giresun merkezle beraber Bulancak ve Tirebolu ilçeleri bulunmaktadır. İl merkezimizde 200 kişiyi misafir edebileceğimiz bir tesise sahibiz. Bununla ilgili İl Özel İdaremiz gerekli olan bütün hizmetleri sağladı. Yaklaşık 200 işçimizi bu tesiste misafir ediyoruz. Diğer ilçelerimizde ise oluşturulan çadır kentlerde kalmaktalar. Ancak tüm mevsimlik işçilerimizin sosyolojik durumlarını da kontrol ediyoruz. Özellikle çocuk işçilerin olmaması konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Bu noktada İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz çocuklara ve ailelerine gerekli desteği sağlamaktadır. Aileleri fındık hasadındayken çocukların hem eğitimlerine hem de sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlıyoruz" dedi.

Aileler memnuniyetlerini dile getirdi

Adıyaman'dan Giresun'a fındık hasadına gelen Celal Karakaş, çocuklarının aldığı eğitimden memnun olduklarını ifade ederek "Geride bırakacak kimse olmadığı için çocuklarımızı da yanımızda getirmek zorunda kaldık. Küçük çocukların çalışmasına biz de karşıyız, çalıştırmıyoruz. Ancak büyük çocuklardan bazen ailelerine katkı sağlasın diye yardım edenler oluyor. Geride kalan çocuklara okuma-yazma öğretiyorlar, çeşitli oyunlar oynatıp müzik etkinlikleri düzenliyorlar. Bizlerin de aklı geride kalmıyor" ifadelerini kullandı.