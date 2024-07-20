Giresun'da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu - Son Dakika
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Giresun'da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu

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Giresun'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda Tirebolu ilçesi Köseler köyünde bir ev yıkıldı ve 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Sel ve heyelanlar nedeniyle Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapanırken, arama kurtarma ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşlara uyarılar yapıldı.

20.07.2024 09:46
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Giresun'da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu

Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu ilçesi Köseler köyünde bir ev yıkılırken, 4 ev de tedbir amaçlı boşaltıldı

GİRESUN - Giresun'da akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini arttıran şiddetli yağışlar il merkezi başta olmak üzere Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde maddi hasara yol açtı. Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu ilçesi Köseler köyünde bir ev yıkılırken, 4 ev de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Saat 21.20'den itibaren il merkezinin iç kesimleri, Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde aşırı yağışlar neticesinde sel ve heyelan olayları meydana geldi. Söz konusu bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 50'ye yakın mahsur kalma, sel, heyelan ve toprak kayması ihbarı gelirken, Tirebolu ilçesi Köseler köyünde 1 konutun çöktüğü ihbarı üzerine ekipler olay yerine intikal ederken, çöken evin içinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Aynı köyde 4 evde sel ve heyelanlardan zarar görerek tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaşanan afette can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Tirebolu-Doğankent yolu 6 Şehitler köprüsü civarında heyelandan dolayı Giresun- Gümüşhane karayolu ulaşıma kapanırken, gece boşu süren çalışmalar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Bölgeye Samsun ve Ordu'dan gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra AKUT ve gönüllüler dahil olmak üzere 50'nin üzerinde arama kurtarma ekibi sevk edilirken, mahsur kalan vatandaşlar bulundukları noktalardan tahliye edilerek kurtarıldı. Heyelan olan yolların onarımı sürerken, yağışların bugün gün boyunca da etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların sel ve heyelan riski olan bölgelerden uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gece boyunca sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Giresun\'da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Giresun'da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu - Son Dakika

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