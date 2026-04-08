Giresun\'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Sanık Hakim Karşısında

GİRESUN'da trafikte kazası sonrası çıkan kavgada, emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'a (68) yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu (38), hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen İhtiyaroğlu, "Önce o bana vurdu, ben de kendisini ittim" dedi.

Kaza, geçen yıl 16 Kasım'da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Coşkun, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü İhtiyaroğlu, tutuklandı. Yakalandığı akciğer kanseri hastalığını, kızı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavisi sonrası kazadan 1 hafta önce yenip sağlığına kavuşan Coşkun, Tirebolu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hasarlı kaza sonrası yaşanan kavgada Abdullah Coşkun'a yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Giresun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu İlhan İhtiyaroğlu'nun hazır bulunduğu duruşmaya, hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, oğlu Emrah Coşkun ve kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, sanık İlhan İhtiyaroğlu'nun eşi Gamze İhtiyaroğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma veren sanık İlhan İhtiyaroğlu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, kavgada önce kendisine saldırıldığını öne sürdü. İhtiyaroğlu, "Önce o bana vurdu, ben de kendisini ittim" diyerek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Müşteki taraf avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Mahkemede, Hanife Coşkun ile sanığın eşi Gamze İhtiyaroğlu tanık olarak dinlenirken, olay anında çevredeki evlerden ve uzaktan yaşananları gördükleri belirtilen 4 görgü tanığının da ifadeleri alındı. Görgü tanıklarından Hanife Coşkun, otomobillerinden ses duymaları sonrası İlhan İhtiyaroğlu'nun önlerini keserek araçtan inip, önce camdan sonra da kapıyı açarak küfürler ettiğini ve tekme tokat saldırdığını eşine düştüğü yerdeyken de vurduğunu öne sürdü.

Gamze İhtiyaroğlu da kazanın ardından araçlarını güvenli bir yere çekerek eşinin cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını, bu esnada Abdullah Coşkun'un bağırarak eşine yumruk attığını iddia etti.

SES KAYDI VE GÖRÜNTÜ DELİL SAYILDI

Öte yandan olay sırasında yoldan geçen bir yolcu otobüsüne ait kamera kaydı ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden alınan ses kayıtları da dosyaya delil olarak yansıdı. 112 görüşmesinde, taraflar arasındaki sözlü tartışmanın bir bölümü ile yaşanan arbede ve bağırma seslerinin yer aldığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Mayıs 2026 tarihine erteledi.