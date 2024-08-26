Giresun'un Çamoluk ilçesinde 30. Çamoluk Bal Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde 30. Çamoluk Bal Festivali düzenlendi

Giresun\'un Çamoluk ilçesinde 30. Çamoluk Bal Festivali düzenlendi

Çamoluk Kaymakamlığı, Çamoluk Belediye Başkanlığı, Çamoluk Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde yapılan konuşmalarda tarımın stratejik bir unsur olduğu vurgulandı.

26.08.2024 10:16
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde "30. Çamoluk Bal Festivali" düzenlendi.

Çamoluk Kaymakamlığı, Çamoluk Belediye Başkanlığı, Çamoluk Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen festival kortej yürüyüşü ile başladı. Göl Park'ta devam eden festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivale katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, Çamoluk ve Kelkit Havzasının zengin florası ile muazzam bir servet taşıdığını söyledi.

Çamoluk'un ilçe olarak Giresun'a kattığı stratejik bir potansiyel olduğuna işaret eden Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Giresun vilayetimizi diğer Karadeniz vilayetlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de bizim güneyimizdir. Giresun'un geniş coğrafyasında Çamoluk, Alucra ve Şebinkarahisar ilçeleri bize ayrı bir zenginlik, ayrı bir güç katar. Bu bizim için son derece önemlidir. Coğrafyası, kültürü Giresun'u zenginleştirir. Bu tür etkinlikler ilçeler için önemlidir."

Tarımın stratejik bir unsur olduğuna işaret eden Serdengeçti, "Bu etkinliğin teması bal, yani tarım bizim stratejik bir unsurumuz. Sadece Türkiye'mizin değil tüm ülkeler geleceğin dünyasında tarımın makineden önemli olduğunun farkındalar." dedi.

Çamoluk Belediye Başkanı Ekrem Bakırhan ise arıcıların emekle ürettiği balların ilçenin temiz havasının ve çalışkan insanlarının bir eseri olduğuna dikkati çekerek, "Bu festival Çamoluk halkının misafirperverliğini, kültürel değerlerine olan bağlılığını ve geleceğe olan inancını yansıtmaktadır. Bu vesileyle organizasyonda emeği geçenlere ve bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival kapsamında "En iyi bal yarışması" gerçekleştirildi.

Yarışmada birinciliği elde eden Şükrü Yenice'nin balı bir iş adamı tarafından 200 bin liraya satın alındı. Festivalde ayrıca "bal ağası" da seçildi. Festivalde yöresel sanatçılar konserleri ile sürdü.

Festivale, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Çamoluk Kaymakamı Faruk Carfi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Çamoluk ilçesinde 30. Çamoluk Bal Festivali düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'un Çamoluk ilçesinde 30. Çamoluk Bal Festivali düzenlendi - Son Dakika
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