GİV Genel Başkanı: Türkiye gerçek egemen bir ülkede yaşıyor - Son Dakika
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GİV Genel Başkanı: Türkiye gerçek egemen bir ülkede yaşıyor

GİV Genel Başkanı: Türkiye gerçek egemen bir ülkede yaşıyor

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç, Türkiye'nin silahını, İHA'sını, SİHA'sını üretebildiğini belirterek, gerçek egemen bir ülkede yaşadığımızı söyledi. Koç, üretmenin önemine vurgu yaparak, gençlere 'iş aramayın iş kurun' çağrısı yaptı.

31.05.2024 17:22
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Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç, "Türkiye bundan 30 yıl önce silahını, İHA'sını, SİHA'sını üretemiyordu. Bugün gerçek egemen bir ülkede yaşıyoruz. Allah'a ne kadar şükretsek de azdır." dedi.

Van İş Geliştirme Merkezi konferans salonunda düzenlenen Girişimci İşadamları Vakfı Van Şubesi'nin açılış töreninde konuşan Koç, büyük ve güçlü bir ülkede yaşamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünya çapında sözü geçen bir ülke haline geldiğini belirten Koç, "Eskiden masalara davet edilmeyen şimdi ise masa kuran bir ülkeyiz. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük etkisi var. Gemi kaptanına göre yol alır. Kaptanı iyiyse her türlü fırtınada yoluna devam eder." diye konuştu.

Ülkeler için üretmenin önemine vurgu yapan Koç, şöyle devam etti:

"Bugün bölgemizde bir zulüm varsa, İslam ve mazlum coğrafyasında binlerce Müslüman katlediliyorsa buna da ülkelerin gücü yetmiyorsa ortada bir yanlış var demektir. O da üretmektir. Türkiye bundan 30 yıl önce silahını, İHA'sını, SİHA'sını üretemiyordu. Bugün gerçek egemen bir ülkede yaşıyoruz. Allah'a ne kadar şükretsek de azdır. Ama egemen olmanız bölgenizdeki güçleri de alt ederek bölgeye egemenlik tanımanızı sağlamıyor. Bu da başka güçlerden geçiyor. Bunun yolu da çalışmaktan geçiyor. Biz gençlere 'iş aramayın iş kurun' diyoruz. Hepinizde bu potansiyel var. Girişimci olmak okulda verilmiyor, toplumdan, aileden veriliyor. Bir insanın kendi rızkı dışında, içmesi, barınması dışında ürettiği her şeyin içinde bulunduğu topluma, şehre ve ülkeye faydası var."

Devletin çok geliştiğini, savunma sanayisi ve sağlık alanında önemli atılımların gerçekleştiğine dikkati çeken Koç, "Daha önce insansız hava aracı fotoğraf çekip bilgi verecek diye milyarlarca para veriyorduk. Ona rağmen bilgiler gelmiyordu. Şimdi ise Selçuk arkadaşımız çok büyük bir mühendislik ve girişimcilik yaparak Türkiye'ye mal etti ve dünyaya satıyoruz. Bu çok iyi bir şey. Bunu onlarca alanda da yapabiliriz. Gençlerden ve girişimcilerden de açıkçası bunu bekliyoruz." diye konuştu.

"Hepimizin bu ülkeye borcu var"

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve GİV Van Şube Başkanı Mahmut Gedik de ülkede ve özellikle bölgede yıllardır yaşanan sorunların aşılmasının temelinde, ekonomik kalkınma ve üretimin yattığını ifade etti.

İŞGEM bünyesinde şimdiye kadar 83 girişimciyi başarıyla yetiştirdiklerini söyleyen Gedik, "Halen 54 girişimcimize hizmet vermekteyiz. İŞGEM'de bu güne kadar amaç ve hedeflerimize hizmet edecek farklı başlıklarda, AB fon kaynaklı 7 proje, ulusal fon kaynaklı 5 proje, paydaş ve ortak olarak da 16 proje yürütüldü. Bunca yıllık İŞGEM tecrübemiz, girişimcilerimizin daha fazla büyümeleri ve ulusal ölçekte işletmeler olabilmeleri için iyi örneklere, bilgi ve deneyim sahibi büyük işletmelere ve sermayeye ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Hepimizin bu ülkeye borcu var. Bu borcu ödemek için de çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Girişimci İşadamları Vakfı Van Şubesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Koç, Türkiye, SİHA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİV Genel Başkanı: Türkiye gerçek egemen bir ülkede yaşıyor - Son Dakika

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