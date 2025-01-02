Gizem'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye - Son Dakika
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Gizem'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye

Gizem\'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye

İZMİR'in Balçova ilçesinde kullandığı otobüsle yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) çarparak ölümüne neden olan Alev Aytar (45), ev hapsi tedbiri ile tahliye edildi.

02.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:37
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İZMİR'in Balçova ilçesinde kullandığı otobüsle yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) çarparak ölümüne neden olan Alev Aytar (45), ev hapsi tedbiri ile tahliye edildi.

Kaza, 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev Aytar'ın kullandığı 35 DB 4789 plakalı şehir içi otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde görevli hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, kurtarılamadı. Kaza araç içi kameraya yansırken, Gizem Soylu bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü Alev Aytar, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, tutuklandı. Aytar hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TUTUKLU SANIK, DURUŞMADA BAYILDI

Alev Aytar'ın yargılanmasına, bugün İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma ile devam edildi. Duruşmaya Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Sinem Soylu, bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Gerçekten vicdan sahibi olan insan, gerçekleri söyler. Bu kadın elinde telefonuyla oynayıp, benim hayatımı bitirdi. Kardeşimi öldürdü" dedi. Bu sırada tutuklu sanık, baygınlık geçirdi. Su ve kolonyayla müdahale edildikten sonra kendine gelen ve söz verilen sanık Alev Aytar, "Her gün yeniden ölüyorum. Çok üzgünüm. Üzüntüm çok büyük" diye konuştu.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Şikayetçi avukatları ise yeniden bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanık Aytar'ın ev hapsi ile tahliye edilmesine karar veren hakim, olay yerinde keşif yapılmasına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ev hapsi, Balçova, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, İzmir, Hukuk, Kaza, Son Dakika

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