Gizem Nur Ünlü Rektörün Gününde - Son Dakika
Gizem Nur Ünlü Rektörün Gününde

18.04.2026 10:01
ETÜ öğrencisi Gizem Nur Ünlü, rektörle bir gün geçirerek yöneticiliği deneyimledi.

ERZURUM Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Gizem Nur Ünlü, 'Rektörün Bir Günü' etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'la mesai yaptı. Saat 08.00'den akşam 19.00'a kadar Çakmak'la birlikte toplantılara katılan Ünlü, yaklaşık 11 saat süren ve yoğun geçen programın ardından deneyimini 'paha biçilemez' olarak değerlendirdi. Ünlü, akademisyenlik hedefi doğrultusunda yöneticilik tarafını görmenin kendisine cesaret verdiğini söyledi.

ETÜ Kalite Kulübü tarafından 'Rektörün Bir Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler arasından seçilen İngiliz Dili ve Edebiyatı 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Nur Ünlü, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın bir gün boyunca gerçekleştirdiği tüm faaliyetlere katıldı. Saat 08.00 itibarıyla Prof. Dr. Çakmak'la mesaiye başlayan Ünlü, üniversite yönetiminin işleyişini gözlemleme fırsatı buldu. Ünlü, rektör yardımcıları ve genel sekreterin de yer aldığı görüşmelerde gündem maddelerini takip etti. Rektörün gün içerisindeki toplantı, görüşme ve çeşitli programlarına eşlik eden Ünlü, akreditasyon toplantılarına da katıldı. Üniversitede düzenlenecek bahar şenliğiyle ilgili görüşlerini yönetimle paylaşan Ünlü, öğrencilerin talep, öneri ve eleştirilerini de iletme fırsatı buldu.

'PAHA BİÇİLMEZ BİR ANDI'

Gizem Nur Ünlü, yaklaşık 11 saat süren yoğun geçen günün finalini Rektör Çakmak'ın makam odasında tamamladı. Bir günlük etkinlik için teşekkür eden Ünlü, "Biz öğrenciyiz çizginin bu tarafını hep görüyoruz. Ders çalışmak, kendimize bir şeyler katmak, bulunduğumuz şehirlere çevreye bir şeyler katmakla uğraşıyor. Çizginin bu tarafını görmek çok çok farklı bir duygu. Çok yoğun bir gündü. Bu rektör hocamızın sadece bir günü. Eminim ki bu genele vurulduğunda çok daha stresli vakitlerle devam ediyordur süreç. Sabah 08.00'den bu yana birçok toplantıya katıldık. Hayırlı olsunlara gittik, sempozyumlara katıldık. Benim için paha biçilemez bir andı. Ben zaten akademisyenlik düşünen birisiyim araştırmayı, öğrenmeyi çok seviyorum. İşin bu tarafını yöneticilik bölümünü de görmek bana büyük bir cesaret verdi" diye konuştu.

Akademisyen olmayı hedeflediğini ifade eden Ünlü, yöneticilik tarafını gözlemlemenin kendisine cesaret verdiğini vurgulayarak, "Rektörlük çok zor bir görev. Ancak bu süreci görmek, gelecekte böyle bir sorumluluğu üstlenme konusunda bana ilham verdi" dedi.

'GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, 'Geleceği birlikte şekillendirelim' sloganları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Hem kurumlarımız hem de öğrencilerimizle geleceği şekillendirme üzerine yoğunlaşıyoruz. O nedenle öğrencilerimizin görüşleri, önerileri, eleştirileri bizim için çok önem arz ediyor. 'Rektörün bir günü' etkinliğinde de öğrencimizin gözlemleri, kanaatleri, edindiği tecrübeyi bizimle paylaşması bizim için çok kıymetli oldu. Bizim de kendi eksiklerimizi görme noktasında bir adım atmış olduk. Hem de kendisi geleceğini tasarlarken bugün yaşadıkları onun da önünü aydınlatması bakımından faydalı olduğu kanaatindeyim" dedi.

Öğrencilerin görevleri ilerde devralacağını kaydeden Prof. Dr. Çakmak, şunları söyledi:

"Bu görevleri öğrencilerimiz ilerde devralacaklar. Bizim de amacımız bizlerden daha iyi yönetici olsunlar. Üniversitesine, şehrine, bölgesine ülkesine daha değerli katkı sunsunlar. Böyle bir tecrübeyi rektör bir günde ne yapar ne gibi faaliyetler gerçekleştirir zorlukları, kolaylıkları nelerdir güzel yanları nelerdir gibi tecrübe edinmesi geleceğini şekillendirmek noktasında da bir tecrübe paylaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisinin ilerde akademisyen olma hayali var. Ayrıca bir kadın yönetici olsam bunun zorlukları neler olabilir? Bu işin avantajı, dezavantajı nelerdir? gibi kendisinin de çıkardığı birtakım sonuçlar da olmuştur."

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, saat 08.00'de başladıkları 'Rektörün bir günü' etkinliğini tamamlayarak öğrencisi Gizem Nur Ünlü'ye teşekkür etti.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gizem Nur Ünlü Rektörün Gününde - Son Dakika

SON DAKİKA: Gizem Nur Ünlü Rektörün Gününde - Son Dakika
