Gizli Uyuşturucu Zulası Ele Geçirildi

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GAYRETTEPE'de şüphelendiği aracı durduran yunus ekibi, kapılarını kilitledikten sonra mıknatıslı telefon tutacağını sürterek aracın teyp bölümündeki uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Gizli bölmede şarj aleti kutularının içerisine gizlenmiş 68 parça kokain maddesi ele geçilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekibi, 30 Ağustos Cuma günü Gayrettepe'de genel asayiş uygulaması yaptı. Polis ekipleri bu sırada şüphelendiği 34 AKY 338 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Murat K.'nın (33) üstünü ve aracını arayan polis ekipleri herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

MIKNATISLA AÇILAN ZULADAN KOKAİN ÇIKTI

Çalışmalar devam ederken polis ekipleri, Murat K.'nın cep telefonuna sürekli çağrı gelmesinden şüphelendi. Sürücünün tedirgin hal ve hareketler sergilemesi üzerine ekipler araçta detaylı inceleme başlattı. O sırada teyp bölümünün orijinal parça olmaması ve daha önceden çıkartılmış olması polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine önce aracın kapılarını kapatan polis ardından da kilitledi. Konsol bölümündeki telefon tutacağını eline alan polis, aracın tavanına sürttüğünde ise özel yapılmış zulayı ortaya çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ŞARJ ALETİ KUTULARINA GİZLEMİŞ

Gizli bölmede yapılan incelemede şarj aleti kutularının içerisinde gizlenmiş satışa hazır 68 parça 52,2 gram gelen kokain maddesi ele geçirdi. Aramaların ardından polis ekibi Murat K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Murat K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.