Gizli Uyuşturucu Zulası Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gizli Uyuşturucu Zulası Ele Geçirildi

Gizli Uyuşturucu Zulası Ele Geçirildi

Yunus ekipleri, şüpheli aracın teypten uyuşturucu çıkardı, sürücü tutuklandı.

07.10.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAYRETTEPE'de şüphelendiği aracı durduran yunus ekibi, kapılarını kilitledikten sonra mıknatıslı telefon tutacağını sürterek aracın teyp bölümündeki uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Gizli bölmede şarj aleti kutularının içerisine gizlenmiş 68 parça kokain maddesi ele geçilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekibi, 30 Ağustos Cuma günü Gayrettepe'de genel asayiş uygulaması yaptı. Polis ekipleri bu sırada şüphelendiği 34 AKY 338 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Murat K.'nın (33) üstünü ve aracını arayan polis ekipleri herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

MIKNATISLA AÇILAN ZULADAN KOKAİN ÇIKTI

Çalışmalar devam ederken polis ekipleri, Murat K.'nın cep telefonuna sürekli çağrı gelmesinden şüphelendi. Sürücünün tedirgin hal ve hareketler sergilemesi üzerine ekipler araçta detaylı inceleme başlattı. O sırada teyp bölümünün orijinal parça olmaması ve daha önceden çıkartılmış olması polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine önce aracın kapılarını kapatan polis ardından da kilitledi. Konsol bölümündeki telefon tutacağını eline alan polis, aracın tavanına sürttüğünde ise özel yapılmış zulayı ortaya çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ŞARJ ALETİ KUTULARINA GİZLEMİŞ

Gizli bölmede yapılan incelemede şarj aleti kutularının içerisinde gizlenmiş satışa hazır 68 parça 52,2 gram gelen kokain maddesi ele geçirdi. Aramaların ardından polis ekibi Murat K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Murat K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Gayrettepe, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gizli Uyuşturucu Zulası Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 İsrail, Gazze’yi Hayalet Bölgeye Çevirdi: On Binlerce Filistinli Hayatını Kaybetti İsrail, Gazze'yi Hayalet Bölgeye Çevirdi: On Binlerce Filistinli Hayatını Kaybetti
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
20:51 Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
20:15 Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig’de bir ilke imza attı Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı
19:51 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm kısıtlamaları kaldırdık İran'dan dikkat çeken karar: Tüm kısıtlamaları kaldırdık
18:58 İzmir’deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama ’Bugüne kadar neredeydiniz’ dedirtti İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti
18:22 Samsunspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 10:19:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gizli Uyuşturucu Zulası Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement