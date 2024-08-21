"Türkiye'de 7 milyon Suriyeli var" iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt - Son Dakika
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"Türkiye'de 7 milyon Suriyeli var" iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt

"Türkiye\'de 7 milyon Suriyeli var" iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı\'ndan yanıt

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiasını yalanlayarak, "Ülkemizde bugün itibarıyla 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler olmak üzere, toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

21.08.2024 00:46
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Göç İdaresi Başkanlığı, " Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğunu ve hiçbir dayanağının bulunmadığını bildirdi.

Başkanlık, bir televizyon programında yer alan Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerine yer verildi.

"SURİYELİLERİN 6,5 MİLYONU 9 ÜLKEDE"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriyeli nüfusu 23,5 milyondur. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre ise bunların 6,5 milyonu Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşamaktadır. Uluslararası kuruluşların sayıları ve Başkanlığımız tarafından açıklanan sayılar ortadayken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur ve dezenformasyon amaçlıdır."

Kaynak: AA

Türkiye, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye'de 7 milyon Suriyeli var' iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Seyyidali Can: Türkiyenin neredeyse her ilinde ilçesinde suriyeli var milletin aklıyla dalga geçmeyin şu an ssadece suriyeli nufusu 10 milyon vardır 13 14 yaşlarında suriyeli gençler iki üç çocuk sahibi herkesin en az 5 10 arası çocuğu var ve ha bire çoğalıyorlar ülke işgal edilmiş ama millet hala uyuyor iyi uykular ama uyandığınız da neyle karşılacaksınız düşünmek bile istemioyrum 52 2 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Bu yüzden Türkiye’de kiralar çok yüksek çok rehabet oluyor bu durum Türkiye’nin kendi vatandaşlarını etkiliyor kira konusunda savaşta bitti neden hale tutarlar bunları ülkemiz de 21 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: tamam dogru 7 milyondan da fazla. adamlar 9 ay da degil 4 ayd bir doguruyor 19 1 Yanıtla
  • Neco: Demek en az ki 4 milyonu Türk vatandaşı olmuş 17 1 Yanıtla
  • hüseyin güner: doğan bebekleri saymıyorlar her gün binlerce yüzlerce çocuk doğuyor 15 0 Yanıtla
  • Fatma Erkoca: tuik e göredir o işsiz sayısının 10 milyon yerine 3 milyon olduğunu söylüyor 13 2 Yanıtla
  • Yadigar Kilcioglu: Bunlar devletimizin bize sunduğu eksiltilmiş veriler. Parasıyla vatandaşlık alanlar ve misafirlik süresi vatandaş olma süresinden fazla olupta vatandaş olanlar bu listede yoktur. Ülkemizin geleceğinin en büyük verisi doğum oranları ve devletimizin bu açıkladığı kişileri vatandaş olana kadar korumasında gizlidir. 7 0 Yanıtla

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