Göç yolundaki leylekler görsen şölen oluşturdu - Son Dakika
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Göç yolundaki leylekler görsen şölen oluşturdu

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Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Hatay'da binlercesi görülmeye başlandı. Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluşturdu. Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, 'Müthiş bir leylek göçü var şu an, binlercesi geliyor. Daha önce burada dinleniyorlardı ama şu an durmadılar, yollarına devam ettiler, çok güzel bir manzara' dedi.

14.03.2024 09:16  Güncelleme: 09:19
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Göç yolundaki leylekler görsen şölen oluşturdu

HATAY - İlkbaharın gelişinin sembolü olan leyleklerin Hatay semalarındaki yolculuğu görsel şölen oluşturdu.

Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan Hatay'da binlercesi görülmeye başlandı. Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluşturdu. Kentin farklı noktalarında sürüler halinde uçan leyleklerin gökyüzündeki süzülüşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, "Müthiş bir leylek göçü var şu an, binlercesi geliyor. Her sene bu zamanlarda buradan geçiyorlar. Daha önce burada dinleniyorlardı ama şu an durmadıla,r yollarına devam ettiler, çok güzel bir manzara" dedi.

Göç yolundaki leylekler görsen şölen oluşturdu
Kaynak: İHA

Türkiye, Afrika, Hatay, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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