Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama

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Muğla'da orman yangınlarına müdahale eden araçlardan Göcek Tüneli'nde geçiş ücreti alındığı yönündeki iddialara ilişkin Göcek Tüneli İşletmesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarında görev alan hiçbir kamu aracından ücret alınmadığı, tüm geçişlerin ücretsiz gerçekleştirildiği belirtildi.

Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden kamu araçlarından Göcek Tüneli geçiş ücreti alındığı yönündeki sanal medya paylaşımları ve iddiaların ardından Göcek Tüneli İşletmesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Muğla genelindeki orman yangınlarına müdahale eden itfaiye araçları, arazözler, belediyelere ait su tankerleri, polis ve jandarmaya ait TOMA'lar ile kamu kurumlarına ait diğer araçların tünellerden ücretsiz ve hızlı şekilde geçirildiği ifade edildi. Görevli personelden herhangi bir ücret talep edilmediği belirtildi.

"ARAÇLAR ALTERNATİF GÜZERGAHA YÖNLENDİRİLMEDİ"

Açıklamada, sanal medyada gündeme gelen Denizli plakalı bir arazözün ise ücret gişesine ulaşmadan önce sürücüsünün kendi tercihiyle alternatif güzergaha yöneldiği, bu nedenle ücret alınmasının ya da geçişinin engellenmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi. Araçların alternatif güzergaha yönlendirilmediği, güzergah tercihinin şirketin bilgisi ve yönlendirmesi dışında gerçekleştiği bildirildi.

"JANDARMA TOMA'SININ ÜCRETSİZ GEÇİŞİ SAĞLANDI"

Şirket açıklamasında, sanal medyada paylaşılan jandarmaya ait TOMA görüntülerine de değinilerek, gişe görevlisinin aracın plakasını sisteme tanımlayarak ücretsiz geçiş sağladığı, herhangi bir ücret tahsil edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, yangın söndürme faaliyetlerinin engellendiği ya da kamu araçlarından ticari kazanç elde edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, yangın süreci boyunca tüm kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde hareket edildiği bildirildi.

Şirket tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde de yangına müdahale eden araçların tünellerden ücretsiz geçtiği görüldü.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Güncel, Göcek, Çevre, Muğla, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Bu tünel ülkenin yüz karası, özel sektörün yaptığı, kısacık tünel süresi dolmasına rağmen hala ücretli. Ben şahsen Göcek’te asla tüneli kullanmıyorum ve dağdan dolaşıyorum. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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