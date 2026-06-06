Göçerler, Bitlis Yaylalarına Göç Etti - Son Dakika
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Göçerler, Bitlis Yaylalarına Göç Etti

Göçerler, Bitlis Yaylalarına Göç Etti
06.06.2026 11:47
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Güneydoğu Anadolu'da göçerler, binlerce küçükbaşla Bitlis'in yaylalarına göç etti.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınması ile birlikte göçerler, binlerce küçükbaşla Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarına göçüyor. Kamyonlarla taşınan küçükbaşlar, yaz boyunca bölgedeki zengin otlaklarda beslenecek.

Her yıl mayıs ayının sonlarına doğru binlerce küçükbaşla yaylalara göç eden göçer aileler, bu yıl da hayvanlarını daha verimli otlatabilmek amacıyla Bitlis ve ilçelerindeki serin yaylalara yerleşti. Kamyonlarla taşınan binlerce küçükbaş, yaz boyunca bölgedeki zengin otlaklarda beslenecek. Binlerce küçükbaşa sahip olan göçerler, yaz ayları boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatarak süt verimini artırmayı hedefliyor.

5 AY SÜRECEK MESAİ

Günde iki kez sağımı yapılan hayvanlardan elde edilen sütler ise geleneksel yöntemlerle peynire dönüştürülüyor. Bitlis'in serin yaylalarında çadır kuran göçer aileler, yaklaşık 5 ay boyunca burada yaşayacak. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun mesai, hayvanların otlatılması, sağımı ve süt ürünlerinin hazırlanmasıyla gün boyu devam ediyor. Bitlis yaylalarına gelen göçerler hem hayvanlarının verimliliğini artırıyor hem de bölgenin doğal zenginliklerinden faydalanarak yaz mevsimini geçiriyor.

'GÜNDE 2 KEZ SAĞIM YAPIYORUZ'

Göçerlerden Şevket Erkin, "Bu yıl Mardin Midyat'taydık. Orada havaların ısınmasıyla otlar kurudu. Buraya kamyonlarla hayvanlarımızı getirdik. Günde 2 kez sağım yapıyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sütlerden peynir üretimi yapıyoruz. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Daha sonra da evlerimizi buraya getireceğiz. Sonbahar aylarına kadar burada kalacağız. Havaların soğumasıyla beraber yeniden memleketimize döneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Göçerler, Bitlis Yaylalarına Göç Etti - Son Dakika

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