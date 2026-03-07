Gökan Zeybek: Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu Cezaevinden Çıkana, Bu Ülkenin Cumhurbaşkanı Olana Kadar Çalışmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Logo

Gökan Zeybek: Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu Cezaevinden Çıkana, Bu Ülkenin Cumhurbaşkanı Olana Kadar Çalışmaya Devam Edeceğiz

07.03.2026 21:28  Güncelleme: 22:43
CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu'nun Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programı katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bu ülkede bir tek çocuk yatağa aç girmeyene kadar bu ülkede herkesin seçme hakkı olduğu gibi seçilme hakkının da adil bir biçimde gerçekleştiğini görene kadar en önemlisi de 15.5 milyon oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkana kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanı olana kadar çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu, Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen katıldı.

"Eyüpsultan'da sosyal belediyeciliği, dayanışmayı büyüten, kimseyi yalnız bırakmayan ve insan onurunu koruyan bir anlayışla çalışıyoruz"

Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, şunları söyledi:

"Komşularımızın uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesi için Kent Lokantamızı açtık Karadolap Mahallemizde, inşallah ikincisi de yakın zamanda gelecek. Bugün bu Kent Lokantamızda her gün yaklaşık bin komşumuz aynı sofrada buluşuyor. Yine ihtiyaç sahibi komşularımız için Gıda Bankamızı kurduk. Sıcak yemek desteğinden, gıda paketlerine kadar birçok alanda yurttaşlarımıza, komşularımıza dayanışmayı büyütüyoruz. Ama biz sosyal belediyeciliği sadece destek vermek olarak görmüyoruz. Aynı zamanda insanların hayatın içinde kalmasını, sosyalleşmesini ve kendini iyi hissetmesini istiyoruz. Bu yüzden de Güzeltepe'de Emekliler Lokali'ni aştık. Emeklilerimizin bir araya geldiği, sohbet ettiği, vakit geçirdiği her hafta onlarca etkinliğin yapıldığı sadece çay, kahve tost yeme, içme değil onlarca etkinliğin yapıldığı çok güzel bir Emekliler Lokali kurduk. O kadar dolup taştı ki, bizi o kadar mutlu etti ki çok yakın zamanda bayramdan sonra Güzeltepe'den hemen sonra Akşemsettin Mahallemizde Yeşilpınar Mahallemizde ve Eyüp merkeze üç Emekliler Lokantası daha aynı anda inşallah hizmete açmış olacağız. Çocuklarımız içinde adımlar atıyoruz. Eyüpsultan'da bugüne kadar göreve geldiğimizden bu yana sıfır olan çocuk etkinlik merkezi sayısını yani sıfır olan sayıyı yediye çıkardık. Biliyoruz ki yoksullukla mücadele çocuklardan başlar. Bir çocuğun hayata eşit başlaması aslında toplumun geleceğinin eşit olması demek. Kız öğrenciler bizim için çok değerli. Bu kısa sürede Esentepe'de kız öğrenci yurdumuzu, konuk evimizin imalatını tamamladık. Yine eğitim döneminde üniversiteli kız öğrencilerimiz için Eyüpsultan'da belediyemizin hizmete açacağı kız öğrenci yurdunu da önümüzdeki eğitim döneminde yani birkaç ay içinde çocuklarımızın, genç kızlarımızın hizmetine sunacağız., Biz Eyüpsultan'da sosyal belediyeciliği, dayanışmayı büyüten, kimseyi yalnız bırakmayan ve insan onurunu koruyan bir anlayışla çalışıyoruz. İnanıyoruz ki sosyal adalet olmadan kent adaleti olmaz. Kent adaleti olmadan da güçlü bir demokrasi kurulamaz."

"Ülkemizin kenetlenmesi, birlik beraberliğinin en üst seviyede yaşanması çok önemli"

"Silivri zindanından, 12 metrekareden Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdim" diyerek söze başlayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şunları söyledi:"

"Ülkemizin içerisinde bulunduğu kriz ortamında bugün her zamankinden fazla berekete ihtiyacımız var ve ramazan ayının ülkemizin birlik beraberliğini pekiştirmesini diliyorum. Kendi içerisinde birlik beraberliği sağlayamayan ülkelerin ne hale geldiğini yanı başımızdaki ülkelerden görüyoruz. Eğer bir ülkede etnik meseleler üzerinden, mezhep meseleleri üzerinden, siyasi farklılıklar üzerinden bir kutuplaşma yükseliyorsa emperyalist ülkeler önce o ülkelerde kardeşi kardeşe düşman ediyorlar. Ondan sonra 'burada bir kutuplaşma var, kavga var' diyorlar, 'biz buraya barış getireceğiz, demokrasi getireceğiz' diyorlar. Sonra o ülkelere müdahale ediyorlar. Milyonlarca insanı katlediyorlar kentleri yok ediyorlar ve o ülkelerin kaynaklarını sömürerek arkasına bakmadan çıkıp gidiyorlar. Dün bunu Afganistan'da gördük, Libya'da gördük, Mısır'da gördük. Suriye'de halen görüyoruz ve yanı başımızda bir savaş var. Bir anda insanların üzerine bombalar yağdırılıyor. Bu yönüyle ülkemizin birlik beraberliğin pekişmesi çok çok önemlidir."

Bakın bu salonda çok farklı kültürlerden, çok farklı alanlardan, toplumun çok farklı kesimlerinden insanlar var. Hep birlikte bir aradayız ve bir birlik sofrasını paylaşıyoruz. Ülkemizin kenetlenmesi, birlik beraberliğinin en üst seviyede yaşanması çok önemli. Bu da ancak demokrasiyi güçlendirerek olur. Adaleti sağlayarak olur insanların kendilerini ifade etme hakkına en üst seviyede yaşatmakla olur. Bu yönüyle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin birliğinin beraberliğinin pekişmesi için en üst seviyeye üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Tabii ki bugün bu salon. Kent yoksunluğundan en fazla etkilenen insanların temsilcileri var, kurum temsilcileri var. İstanbul'da kent yoksulluğunun en derinden yaşandığı bir il. Ekrem Başkanımız 2019'dan itibaren çok önemli adımlar attı. Partimizin çok önemli çözümleri var. Bunlar ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağız."

"Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkana kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanı olana kadar çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de şöyle konuştu:

"Öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu ülkede 16 milyon emekliye bin lira ilave zam verip toplam yılda 60 milyar lira vermemek için Meclis'i kilitleyenler, milletvekilleriyle kavga edenler, burnunu kıranlar bir ayda faize 456 milyar lira verdiler, gıkı çıkmadı. Faizle çalışan bir ekonomi, enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomi, sadece ve sadece emekçilere emeklileri ve en çok da dar gelirli alt gelir gurubundaki insanlar etkiler. Bugün burada sizlerle birlikte sofrayı paylaşıyoruz. Biraz önce Roman derneklerinin federasyon ve konfederasyon başkanlarıyla çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sözler aldık sözler verdik. Bilinmesi gerekir ki bu ülkede bir tek çocuk yatağa aç girmeyene kadar, bu ülkede herkesin seçme hakkı olduğu gibi seçilme hakkının da adil bir biçimde gerçekleştiğini görene kadar, en önemlisi de 15.5 milyon oyla seçilmiş cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkana kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanı olana kadar çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.