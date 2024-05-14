Gökçeada'da UMKE Tatbikatı: Yangın ve Deprem Senaryoları İcra Edildi - Son Dakika
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Gökçeada'da UMKE Tatbikatı: Yangın ve Deprem Senaryoları İcra Edildi

Gökçeada\'da UMKE Tatbikatı: Yangın ve Deprem Senaryoları İcra Edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen 1. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birimi Tatbikatı'nın ikinci gününde, deprem ve bina katı yakıt kazanının patlaması sonucu yaşanan yangına müdahale edildi. Tatbikata, 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı ve 300'den fazla personel katıldı. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın Gökçeada Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından söndürüldü. Deprem senaryosunun da icra edildiği tatbikatta, enkazda kalanlar AFAD, UMKE ve ÇÖZAK ekiplerince kurtarıldı.

14.05.2024 15:19
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki 1. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birimi Tatbikatı'nın ikinci gününde, deprem ve bina katı yakıt kazanının patlaması sonucu yaşanan yangına müdahale edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimince organize edilen tatbikat, 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145'i UMKE'den olmak üzere 300'den fazla personelin katılımıyla sürüyor.

Tatbikatın ikinci gününde, eski İlçe Jandarma Komutanlığı binasında katı yakıt kazanının patlaması sonucu meydana gelen yangına müdahale senaryosu icra edildi.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, Gökçeada Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

Deprem senaryosunun da icra edildiği tatbikatta, enkazda kalanlar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, UMKE, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekiplerince çıkarıldı.

Çadırlarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, en yakın sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Gökçeada Kaymakamlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneğinin de yer aldığı organizasyon, yarın orman yangını ve köy tahliyesi tatbikatlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gökçeada'da UMKE Tatbikatı: Yangın ve Deprem Senaryoları İcra Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçeada'da UMKE Tatbikatı: Yangın ve Deprem Senaryoları İcra Edildi - Son Dakika
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