Gökhan Alparslan: Serebral Palsi ile Engelleri Aşan İzci

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ANKARA'da doğumdan sonra gelişen 'Serebral palsi' hastalığı nedeniyle fiziksel engelli olan Gökhan Alparslan (57) eğitimini tamamladıktan sonra, 15 yıl bankada çalışarak emekli oldu. Ardından izcilikle tanışan Alparslan, Türkiye'nin tek 'spastik izcisi' unvanını kazandı, İzcilik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Azmi ile tüm engelleri aşan Alparslan, yaşadıklarını 'Azmin Zaferi' isimli kitabında anlattı.

Neşe ve Selçuk Alparslan'ın ikinci çocukları Gökhan Alparslan'da, 1967'de dünyaya geldikten sonra 'Serebral palsi' hastalığı gelişti. Hastalığı sürekli ilerleyen Gökhan Alparslan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini anne ve babasını desteğiyle tamamlamayı başardı. Alparslan, 20 yaşında bir bankada işe başladı. Anne ve babasının her gün işe getirip götürdüğü Alparslan, 15 yıl sonra emekli oldu. Ardından dağ sporlarına merak saran Alparslan, izcilikle tanıştı. Aldığı eğitimler sayesinde izcilik etkinliklerine katıldı, Türkiye'nin tek 'spastik izcisi' unvanını kazandı. 1995 yılında 4 yılda bir düzenlenen İzcilik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Güney Amerika'da ve Tayland'da yapılan İzcilik Olimpiyatları'nda da yer alan Alparslan, uluslararası alanda birçok ödül ve rozet aldı.

TEK PARMAĞINI KULLANARAK YAZDI

2013 yılından itibaren konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Gökhan Alparslan, hayatını 'Azmin Zaferi' isimli kitabında anlattı. Gökhan Alparslan, 9 aylık süreçte bilgisayarda tek parmağını kullanarak yazdığı kitabında eğitim ve iş hayatını, spor hayatını ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Gökhan Alparslan, emekli olduktan sonra başladığı izcilikte yaşadıklarını kitapta şöyle anlattı:

"Yine annemin gayretiyle dağ sporlarına başladım. Bana izcilik çok cazip geldi. İzci arkadaşlarım bana yardımcı oldu. Daha sonra Uluslararası İzcilik Olimpiyatları'na katıldım. Dünyanın tek spastik izci lideri unvanını kazandım. Ülkemi 1995'te Hollanda'da, 1999'da Şili'de, 2003'te Tayland'da temsil ettim. Ben evden sokağa çıkamazken annemin gayreti ve çabasıyla özrün zaferini kazandım."

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Burdur Üniversitesi tarafından 'Yaşam boyu onur ödülü' verilen Alparslan, kitabında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafı ile yine hayatının önemli anlarını yansıtan fotoğraflara yer verdi. Alparslan, kitabın 'Neden yazdım?' başlıklı bölümünde, "Yaşamımda neler yaptığımı, yılmadan, durmadan, inat, cesaret ve azimle neler başardığımı paylaşmak istedim. Benim durumumda olanlar ve onların yakınlarına umut olsun, vazgeçmesinler, yaşamı benim gibi rengarenk gökkuşağı gibi yaşasınlar diye yazdım bu kitabı. Haydi, durmayın, yürüyemiyorsanız koşun, çağlayan ırmaklar gibi yaşayın hayatı. Her insan dünyaya bir kere gelir. Siz de yapabilirsiniz. Asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

'ASIL OLAN BEYİNLERDEKİ ENGELİ KALDIRMAKTIR'

Alparslan, kitabın kapağında ise "Hayatımızdaki her türlü engele ve zorluğa karşı bir başkaldırıştır aslında yazdıklarım. Önünüze ne engel konulursa konulsun her engeli aşacağınıza olan inancınızı kaybetmemektir. Asıl olan bedenimizdeki engelleri değil beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır. Önyargılar için bir son olmasını umduğum bu kitabın bir çekiç gibi önümüzdeki, zihnimizdeki engelleri yıkmasını ve bizi engelsiz bir dünya ile tanıştırmasına vesile olmasını umuyorum. 'Azmin zaferi' sözde değil özde ve gerçek bir yaşam öyküsüdür" sözlerine yer verdi.