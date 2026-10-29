GÖKTÜRK-1'in 8 bayrağı görüntülediği kareler MSB'nin 103. yıl paylaşımında yer aldı - Son Dakika
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GÖKTÜRK-1'in 8 bayrağı görüntülediği kareler MSB'nin 103. yıl paylaşımında yer aldı

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GÖKTÜRK-1\'in 8 bayrağı görüntülediği kareler MSB\'nin 103. yıl paylaşımında yer aldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için GÖKTÜRK-1 uydusundan çekilen Anadolu görüntülerini paylaştı. Paylaşımda dağlara işlenen 8 bayrak, Elazığ Harput'taki ay yıldız ile Keşiş Dağı'ndaki Atatürk portresi ve imzası yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla GÖKTÜRK-1 uydusunun objektifinden çekilen, Anadolu'daki Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzasının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu... Her köşesinde Cumhuriyet, her zirvesinde bağımsızlık, her karışında Atatürk'ün izleri! Mersin Mut'tan Kahramanmaraş'a dağlara işlenen şanlı 8 bayrağımız, Elazığ Harput'ta ay yıldız ile bütünleşen tarihi kimliğimiz, Keşiş Dağı'nda yükselen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ve imzası... Uzaydan yeryüzüne yansıyan bu eşsiz görüntüler; bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün mirasını ve milletimizin sarsılmaz vatan sevgisini bir araya getiriyor. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun."

Kaynak: DHA
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