Gölbaşı’nda 6 belediye meclis üyesi AK Parti’ye katıldı - Son Dakika
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Gölbaşı’nda 6 belediye meclis üyesi AK Parti’ye katıldı

Gölbaşı’nda 6 belediye meclis üyesi AK Parti’ye katıldı
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AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı, belediye meclis üyeleri Aydın Gülhan, Bülent Yılmaz, Mehmet Kanık, Hacı Kadir Yıldırım, Ali Özçelik ve Hamza Duran'ın partiye katıldığını açıkladı. Rozetler, İlçe Başkanı Selim Akceylan, Ankara Milletvekili Selva Çam ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından takıldı.

(ANKARA) - AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı, Gölbaşı Belediye Meclisi üyeleri Aydın Gülhan, Bülent Yılmaz, Mehmet Kanık, Hacı Kadir Yıldırım, Ali Özçelik ve Hamza Duran'ın AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, partiye katılan meclis üyelerinin rozetlerinin İlçe Başkanı Selim Akceylan, Ankara Milletvekili Selva Çam ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından takıldığı belirtildi.

Açıklamada, "AK davamıza katılan değerli meclis üyelerimize hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberliğimizin Gölbaşı'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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