Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev

Gonca Kavaklıoğlu için Bor ilçesindeki Acıgöl Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

EŞİNİN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

İkindi vakti eşi Alpaslan Kavaklıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gonca Kavaklıoğlu'nun naaşı, Acıgöl Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Kavaklıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vali ve bürokrat ile vatandaşlar katıldı.