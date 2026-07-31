Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev - Son Dakika
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun vefat eden eşinin cenazesi, Niğde'de toprağa verildi. Gonca Kavaklıoğlu'nun cenaze namazını, eşi Alpaslan Kavaklıoğlu kıldırdı.

Gonca Kavaklıoğlu için Bor ilçesindeki Acıgöl Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

EŞİNİN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

İkindi vakti eşi Alpaslan Kavaklıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gonca Kavaklıoğlu'nun naaşı, Acıgöl Mezarlığı'nda defnedildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev

Cenazeye, Kavaklıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vali ve bürokrat ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev
Kaynak: AA

Alpaslan Kavaklıoğlu, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev - Son Dakika

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