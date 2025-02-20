Sınıf öğretmenine saldıran kadın tahliye edildi - Son Dakika
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Sınıf öğretmenine saldıran kadın tahliye edildi

Sınıf öğretmenine saldıran kadın tahliye edildi

KAYSERİ'de gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K.'yi (43) çalıştığı okulda tabancayla vurarak yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A. (30) müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, mağdura 100 metreden az olmayacak şekilde yaklaşmama şartıyla tahliye edildi.

20.02.2025 18:12  Güncelleme: 18:13
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KAYSERİ'de gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K.'yi (43) çalıştığı okulda tabancayla vurarak yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A. (30) müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, mağdura 100 metreden az olmayacak şekilde yaklaşmama şartıyla tahliye edildi.

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak'taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu'na geçen yıl 5 Şubat'ta giden Şehriban A. ile gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K. arasında müdür yardımcısının odasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şehriban A., tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kasım K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Şehriban A. ise işlemleri sonrası tutuklandı.

Şehriban A. hakkında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın son duruşmasına sanık Şehriban A. 1 yaşındaki kızı ile birlikte gelirken, mağdur öğretmen duruşmaya katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Şehriban A., "Çocuğum hasta tedavi olması lazım. Annem de yoğun bakımda. Tahliye olmak istiyorum" dedi.

'MERMİNİN NASIL İSABET ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

Şehriban A. tarafından silahın ateşlenmesi sonucu yaralanan Kasım K.'ni ise ilk duruşma öncesi yapılan ara duruşmada ifadesi alındı. Şikayetini geri çektiğini söyleyen Kasım K., "Ben daha önce ifade vermiştim. Olay daha önce anlattığım gibi olmuştur. Ancak, ben bu aşamada şikayetimden vazgeçiyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Olay sırasında silahı havaya mı sıktı bana mı sıktı göremedim. Merminin bana nasıl isabet ettiğini hatırlamıyorum" demişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanık Şehriban A.'yı, TCK'nın 109/3-l maddesi gereğince mağdur öğretmen Kasım K.'ye 100 metreden az olmayacak şekilde yaklaşmama ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, Kasım K. hakkında beklenen kati raporun beklenmesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

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