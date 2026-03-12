Görme Engellilere Özel Dünya Küreleri

İZMİR'in Buca ilçesindeki Burhan Özfatura Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Seda Kitapçıoğlu (44), kendisi gibi görme engelli öğrencilerin dünyayı dokunarak keşfetmesi için örnek bir projeye imza attı. Kitapçıoğlu ve öğrencileri, hazırladıkları kabartmalı dünya kürelerini, 'Dünya artık parmaklarının ucunda' projesi kapsamında görme engelliler okullarına hediye ederek eğitimde fırsat eşitliği mesajı verdi.

Burhan Özfatura Ortaokulu'nda 12 yıldır Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Seda Kitapçıoğlu, ders anlatırken yaşadığı materyal eksikliğinden yola çıkarak bir çözüm geliştirdi. Sosyal sorumluluk grubu öğrencileriyle birlikte yürütülen projede; kürelerin üzerine iplerle paraleller ve meridyenler, Braille (kabartma) alfabesiyle kıtalar işlendi. Türkiye'nin yerinin hızlıca bulunabilmesi için özel yapıştırmalar kullanıldı. Hazırlanan materyaller İzmir Aşık Veysel, Ankara Mitat Enç ve Aydınlıkevler Görme Engelliler ortaokullarına ulaştırıldı.

Kendi öğrencilik yıllarında coğrafi terimleri portakal veya yumruk yardımıyla hayal ederek öğrendiğini belirten Kitapçıoğlu, "Konuları öğretirken gören öğrencilerimle birlikte bile biraz zorlandığımızı fark ettim. Ödev verip balonların üzerine dünya tasarlamalarını istedim. Kendi yıllarımı düşündüm, biz de hep hayalimizle canlandırırdık. Sosyal sorumluluk grubumla birlikte görme engelli öğrencilerin kullanabileceği bir tasarım hazırlamak istedim. Aşırı masrafa girmeden bu küreyi tasarladık. Paralelleri, meridyenleri simgeleyecek şekilde iplerle, silikonlarla çocuklar hazırlamaya başladılar. Braille (Birey) yazıyla Asya, Avrupa gibi kıtaları hazırladık. Çocuk buna dokunduğu zaman kıtanın yerini bilebilsin istedik. Türkiye yapıştırması bulduk. Sonra çok hoş bir küre ortaya çıktı. Dünya çocukların parmaklarının ucunda gibi oldu" dedi.

HAYALLER SOMUT GERÇEKLİĞE DÖNÜŞTÜ

Materyalleri teslim ettikleri okulların görme engelli öğrencilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Kitapçıoğlu, şöyle devam etti:

"Onlardan gelen dönüşler çok güzeldi. Dünya resmen parmaklarının ucunda, hayallerinin ötesine geçmiş oldu. Artık hayalden çıkıp somut bir noktaya taşınmış oldu. Bizim öğrencilik yıllarımızda böyle bir şey yoktu. Öğretmenlerimiz kendi çabalarıyla portakal getirirlerdi. ya da böyle yumruk yaparlardı. Meridyen ve paralelleri varsayımlar üzerinden kafamızda canlandırırdık. Varsaymak belli bir süre sonra yorucu oldu. Fırsat eşitliği kapsamında küçük bir adım bile attıysak ne mutlu bize."

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENDİ HEM SEVİNDİRDİ

İzmir'de Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'na gittiklerinde fen bilgisi derslerinde yararlanmaları için hücre modeli materyali de hazırladıklarını anlatan 6'ncı sınıf öğrencisi Doğa Güneş Kaya (12) "Seda hocanın bahsettiği bu fikir benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımın bu fikirle gerçekten güzel yerlere gelebileceğini fark ettim. Sonrasında bir araştırma sürecine girdik. Sonra bulduğumuz malzemelerle küçük bir fikir alışverişi yaptık. En sonunda bu şekilde küreler yapmaya karar kıldık ve gidip bu küreleri satın aldık. İpleri kestik, yapıştırdık. Görme engelliler okuluna gittiğimde çok heyecanlıydım. Oradaki çocukların gözündeki ışıltıyı gördüm. Onlar da çok mutlu oldular ve ben onları çok sevdim. İlk defa böyle bir yere gittim. Onlara küremizi tanıttık ve ben çok heyecanlıydım. Ama o heyecan bir süre sonra içimde bir mutluluğa dönüştü. Yani orada heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadım" dedi.

SİLİKON VE İPLERLE ŞEKİLLENEN COĞRAFYA

Yağmur Yağız (12) da şunları söyledi:

"Küreleri hazırlık sürecinde fikir alışverişinde bulunduk. İplerle yapabileceğimize karar verdik. Bu dünyaları satın aldık. Üstüne tek tek ipleri silikonladık. İlk başta zorlandık ama sonra elimiz alışmaya başladı. Biz konuyu öğrenirken de ilk başta zorlanmıştık. Sonra sonra küreleri yapmaya başlayınca bizim de bilgilerimiz pekişti. O çocuklarla birlikte yapmak, güzel bir duyguydu."