Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın - Son Dakika
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Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

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İzmir Buca'da gece saatlerinde bir parkta vatandaşların oturduğu alana tuvaletini yapan trans bireye çevredeki bir grup tepki gösterdi. Duruma öfkelenen bir vatandaşın tekme atıp "Biz burada oturuyoruz, hadi kaybol!" diyerek tepki gösterdiği anlar parkta gerginliğe yol açtı.

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde bir parkta yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşların dinlenmek için tercih ettiği park alanında bir trans bireyin aleni şekilde taşkınlık çıkarıp tuvaletini yapması üzerine, parkta bulunan bir grup duruma sert tepki gösterdi.

PARKIN ORTASINA TUVALETİNİ YAPTI

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 23.00 sıralarında Buca'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir parkta meydana geldi. Parkta bulunan bir trans bireyin, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden açık alana tuvaletini yapması ortamı bir anda gerdi.

"BİZ BURADA OTURUYORUZ, HADİ KAYBOL!"

Yaşanan duruma tanık olan ve o esnada parkta oturan bir grup vatandaş duruma tepkisiz kalmadı. Gruba dahil bir kişi, tuvaletini yapan trans bireye tekme atarak "Biz burada oturuyoruz. Hadi kaybol!" sözleriyle tepki gösterdi. Sözlü tartışma ve arbedenin ardından yaşanan o anlar, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Türkiye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    kendine değil zaten Allah kurtarsın ?? 3 2 Yanıtla
  • Ahmet Guctekin Ahmet Guctekin:
    Vay anam vay! Siz şimdi bir trans bireye kızdınız mı? Peki, bunun yarını da var! Eğer bu durumu 'demokratik modernite' anlayışına sahip bireyler duyarsa ne olur? Jinoloji hegemonyasına ters düşen özgürlükçü kadın profilinin ve bireyin evrensel hak ve hukukunun ihlal edildiğini göreceklerdir. Onur Yürüyüşü’nü protesto edenler yetmiyormuş gibi, trans bireylerin özgür alanlarına müdahale edilmesi; onların hukukuna, haklarına ve iradelerine yapılmış açık bir gasptır. ?????????? 1 0 Yanıtla
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