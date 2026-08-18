Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar’da cam ve pencereleri açık şekilde cinsel ilişkiye giren kişiler mahalleyi ayağa kaldırdı. Komşuların şikâyeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları uyardı.

İstanbul Bağcılar’da bir binanın pencere ve perdeleri açık şekilde cinsel ilişkiye giren şahıslar, mahalle sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti.

Bağcılar'da meydana gelen olayda, bir evde bulunan kişilerin pencere ve perdeleri tamamen açık bırakarak cinsel ilişkiye girmesi mahallede hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Durumu fark eden çevre sakinleri ve komşular, yaşanan skandala sert tepki gösterdi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yaşayan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, mahallede huzursuzluğa yol açan şahısları uyardı.

Bağcılar, İstanbul, Türkiye, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Öcal Çınar Öcal Çınar:
    duvar mı kırıyor ne yapıyor :)) 3 0 Yanıtla
  • 535353 535353:
    herşeyin bir adabı var izmirdede denk geldim 1 0 Yanıtla
  • necati çolak necati çolak:
    Abimiz matkabı darbeli ayarına almış alt katta ki Semra hanım da kocasına elin elin adamı nasıl çakıyor diye dert yanıyor 0 0 Yanıtla
  • erdemaslanoglu36 erdemaslanoglu36:
    adam darbeli matkap kullanıyor hiltiyle :) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış 5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Brezilya’da turist otobüsü devrildi: 10 ölü Brezilya'da turist otobüsü devrildi: 10 ölü
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga

10:33
Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın
Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın
10:25
Süper Lig’in eski yıldızları şov yaptı Benfica’dan tarihi fark
Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:09
Galatasaray’da deprem Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 10:55:39. #7.13#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.