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Gostivar Futbol Kulübü ve TÜGVA Filistin'e destek için bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika
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Gostivar Futbol Kulübü ve TÜGVA Filistin'e destek için bağış kampanyası düzenledi

Gostivar Futbol Kulübü ve TÜGVA Filistin\'e destek için bağış kampanyası düzenledi

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan Gostivar Futbol Kulübü oyuncuları, teknik heyet ve yöneticilerinin bağışlarıyla toplanan para Filistin'e destek amacıyla TÜGVA'ya teslim edildi. Kampanyanın tanıtım etkinliğinde konuşan Alper Potuk, Filistinli çocukların sokaklarda futbol oynamasını istediklerini belirtti. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz ise futbolun hayırseverlik ile birleşerek Filistin'e umut olacağını vurguladı.

31.01.2024 17:01
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ANTALYA'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları için kamp yapan Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Gostivar Futbol Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında Filistin'e destek için bağış kampanyası düzenlendi.

Makedonya 1. Lig ekiplerinden Gostivar Futbol Kulübü oyuncuları, teknik heyet ve yöneticilerinin bağışlarıyla toplanan para Filistin'e destek amacıyla TÜGVA yetkililerine teslim edildi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un kaptanlığını yaptığı Gostivar Futbol Kulübü temsilcileriyle, TÜGVA görevlilerinin 'Her futbolsever hem hayırsever' mottosuyla gerçekleştirdiği kampanyanın tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Alper Potuk, Filistinli çocuklar için 'Her futbolsever hem hayırsever' mottosuyla dayanışma kampanyası başlattıklarını belirtti.

Alper Potuk, şunları söyledi

İsrail, Filistin'de masum insanları ve çocukları öldürmeye devam ediyor. Ben bir futbolcuyum, biz bir futbol takımıyız. Burada antrenmanlar yapıp, futbol maçları yapıyoruz. Ancak içimiz buruk. Çünkü biz burada normal işimizi yapıp, normal hayatımıza devam ederken, Filistin'de savaş devam ediyor ve binlerce çocuk öldürülüyor. Biz her vicdanlı insan gibi, çocukların sokaklarda futbol oynamasını istiyoruz, savaşlarda ölmesini değil. Bu vesileyle sokaklarda ve hastanelerde öldürülen çocukların sesi olmak ve bu sesi futbol camiasına ve tüm insanlığa duyurmak istiyoruz. İnşallah bu savaş bir an önce biter ve Filistin'i haberlerde savaşlar ve ölümlerle değil, diğer birçok ülke gibi futboluyla, futbolcusuyla ve futbol başarıları ile görürüz. Futbolseverler dünyadan haberdar ve duyarlı insanlardır. Futbolseverler paylaşmayı bilir ve severler, biz de 'Her futbolsever, hem hayırseverdir' diyoruz ve Gostivar Futbol Kulübü futbolcularımız ve yöneticilerimiz ile topladığımız bağışları, Filistinli kardeşlerimize ulaştırılması adına TÜGVA'ya teslim ediyoruz. İnşallah hem Filistin'de hem dünyada savaşlar son bulur, barış galip gelir.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz ise söyle konuştu

İsrail'in acımasız soykırımına tepkimizi futbol ve hayırseverlik ile göstereceğiz. Futbolun duyarlı ve vicdana dokunan yönünü tüm dünya için bir kez daha gözler önüne sereceğiz. 'Her futbolsever hem hayırsever' bir yaklaşım ile Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden Gostivar Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, Türkiye ve Filistin arasındaki tarihi bağları ve aramızdaki dayanışmayı vurgulayacak. Futbolun yalnızca bir spordan ibaret olmadığını, hayrın spor ile de mümkün olabileceğini, bu örnek davranış ile göstererek Filistinli mazlum kardeşlerimize bir umut olacağız. Federasyonumuzun öncülüğünde, ülke spor kulüplerimizin de Filistin'e aynı hassasiyeti gösterip Gostivar Futbol Kulübü'nün örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.

Konuşmaların ardından bağış kampanyasının tanıtımına katılanlar, zarfa koydukları parayı sandığa bırakarak Filistin'e bağış yaptı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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