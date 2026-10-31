Göztepe, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, ikinci yarıda iki dakikada iki gol buldu - Son Dakika
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Göztepe, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, ikinci yarıda iki dakikada iki gol buldu

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Göztepe, Fenerbahçe\'yi 2-1 yendi, ikinci yarıda iki dakikada iki gol buldu
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Trendyol Süper Lig 10. haftasında Göztepe, Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı Guendouzi'nin golüyle 1-0 geride kapatan Göztepe, 76'da Armstrong ve 78'de Andre Henrique ile geri dönerek kazandı; Fenerbahçe 16 puanla 5., Göztepe 15 puanla 9. sırada.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda iki dakika arayla bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 45+1. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Göztepe, 76. dakikada Sinclair Armstrong'un golüyle eşitliği sağladı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 78. dakikada Andre Henrique attı.

Maçın ardından Fenerbahçe 16 puanla 5'inci, Göztepe ise 15 puanla 9'uncu sırada yer aldı.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe, Çorum FK'ye konuk olacak. Göztepe ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
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