Greta Thunberg İsrail'in Kaçırdığını Açıkladı - Son Dakika
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Greta Thunberg İsrail'in Kaçırdığını Açıkladı

10.06.2025 18:28
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Greta Thunberg, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulduklarını ve hak ihlali yaşandığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden biri olan Greta Thunberg, İsrail tarafından kaçırıldıklarını ve bunun İsrail'in işlediği "sayısız ihlallerden biri" olduğunu söyledi.

İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail tarafından sınır dışı edilmesinden sonra Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan ve daha sonra İsrail tarafından engellenen Madleen gemisinde bulunan 12 aktivistten biri olan Thunberg, İsrail güçleri tarafından kaçırıldıklarını belirtti.

"Uluslararası sularda kaçırıldık" diyen Thunberg, daha sonra "kendi iradeleri dışında İsrail'e götürüldüklerini" kaydetti.

Thunberg, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıktıklarını ve Madleen'de bulunan arkadaşları ile "hiçbir yasayı çiğnemediklerini" vurgulayarak, İsrail tarafından alıkonmalarına ilişkin, "Bu, İsrail tarafından işlenen sayısız ihlaller listesine eklenen bir başka kasıtlı hak ihlalidir." dedi.

Öte yandan Thunberg, İsrail güçleri tarafından alıkonmalarının "Filistin halkının yaşadıkları ile kıyaslanamayacağını" ifade etti.

Gazze'ye insani yardımların bir an önce ulaştırılmasını ve İsrail işgalinin, baskısının ve sistematik şiddetinin sona ermesini istediğini söyleyen Thunberg, Filistin'i desteklemekten geri durmayacaklarının altını çizdi.

İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı edeceğini, bunu reddeden 8 aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı duyurmuştu.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Greta Thunberg İsrail'in Kaçırdığını Açıkladı - Son Dakika

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